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Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü yaşamını yitirirken, traktör sürücüsü yaralandı.

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Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Korkunç kaza Kastamonu'da yaşandı. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Kornopa köyü mevkisinde traktör ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında otomobil sürücüsü İsmail Yıldırım hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Kaza, Kornopa köyü bölgesinde meydana geldi. İsmail Yıldırım'ın kullandığı 37 EV 690 plakalı otomobil ile E. K. yönetimindeki 37 ABS 531 plakalı traktör çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Resim : 2

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü İsmail Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan traktör sürücüsü E.K. ise ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. Traktör sürücüsünün sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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