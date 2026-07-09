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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yeniköy Mahallesi Şekerci Durağı mevkisinde meydana gelen kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Uzunköprü-Havsa kara yolu üzerindeki Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. Uzunköprü’den Havsa yönüne giden S.E. yönetimindeki 22 RM 926 plakalı otomobil ile Yeniköy Mahallesi Şekerci Durağı mevkisinde karşı şeritten gelen Ş.E. idaresindeki 59 YU 046 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

İKİ SÜRÜCÜ VE DÖRT YOLCU YARALANDI

Meydana gelen çarpışmada, sürücüler S.E. ve Ş.E. ile birlikte araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine hızlıca polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İNCELEME SÜRÜYOR

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hastaneden alınan bilgiye göre yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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