Otokoç'u kurşunlayan Ertekinler kim? Suç örgütü lideri Atina'daymış!

İstanbul Maltepe’deki saldırının ardından bu kez Antalya’da faaliyet gösteren bir Otokoç bayisi kurşunlanmasının ardından eylemi gerçekleştiren suç örgütü merak konusu oldu. Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, Ertekinler Suç Örgütü'nün lideri ve eylemleri hakkında bilgiler verdi.

Otokoç'a saldıranlar, olay anına ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Videoda saldırganlardan birinin, “Rahmi Koç, Serdar Ertekin ağabeyin selamı var. Kürt kadınlara yapılan saygısızlığa eğer devam ederse Türkiye’de bu eylemler bitmeyecektir” dediği duyuldu.

Halk TV'de Ebru Baki'nin Para Siyaset programında konuşan İsmail Saymaz, saldırının ardından gündeme gelen Ertekinler Suç Örgütü'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Saymaz, videoda adı geçen “Serdar” adlı kişinin gerçek adının Rojat Ertekin olduğunu söyledi.

KİM BU ERTEKİNLER?

Saymaz’ın aktardığına göre Ertekinler, Antalya merkezli yeni nesil suç örgütlerinden biri. Örgüt, ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu’dan göçle Antalya’ya gelen ailelerin çocukları arasında ortaya çıktı.

Saymaz, bu yapıyı Daltonlar, Casperlar ve Redkitler gibi yeni nesil suç örgütleriyle aynı çerçevede değerlendirdi. Örgütün Antalya’da doğduğunu ancak eylem alanının Türkiye geneline yayıldığını söyledi.

Saymaz, “Antalya’nın Casperları, Redkitleri gibi bir örgüt Ertekinler. Ama örgütün doğduğu yer Antalya, yoksa eylem alanı bütün Türkiye” ifadelerini kullandı.

LİDERİ ATİNA'DA

İsmail Saymaz’a göre örgütün lideri Rojat Ertekin, 7 Ocak 2024’te Atina’da yakalandı. Ertekin’in bir evde saklanırken bulunduğunu belirten Saymaz, Türkiye’nin Ertekin’i kırmızı bültenle aradığını söyledi.

Saymaz, Ertekin’in kasten öldürme, yaralama, uyuşturucu ve benzeri suçlardan arandığını aktardı. Ertekin’in hâlen Yunanistan’da olduğunu ve Türkiye’ye getirilmediğini belirtti.

YUNANİSTAN SUÇ ÖRGÜTLERİN KAÇIŞ YERİ OLDU

Saymaz, son yıllarda Türkiye bağlantılı suç örgütlerinin Yunanistan’da yoğunlaştığını söyledi. Özellikle Atina’nın bu yapılar için firar ve saklanma alanına dönüştüğünü anlattı.

Barış Boyun grubu, Daltonlar, Casperlar ve Ertekinler gibi suç örgütlerinin liderleri veya üyeleri Yunanistan’a geçti. Saymaz bu grupların oradazaman zaman silahlı çatışmalar yaşandığını da aktardı.

Saymaz, daha önce Barış Boyun grubuna mensup bazı kişilerin Yunanistan’da bir araç içinde infaz edildiğini de hatırlattı.

SALDIRGANLAR AYNI YAŞ ARALIKLARINDA

Antalya’daki saldırıya katılanların yaşlarına da dikkat çeken Saymaz, görüntülerdeki kişilerin 15-20 yaş aralığında göründüğünü söyledi. Saymaz, bu kişilerin 25 yaşın üzerinde olmadığını, bazılarının 20 yaşın altında olabileceğini belirtti.

Saymaz, yeni nesil suç örgütlerinin özellikle sosyal medya üzerinden görünürlük kazandığını ifade etti. Bu yapıların TikTok gibi platformlarda propaganda yaptığını, destekçi hesaplarında protest müziklerin ve örgüt sembollerinin öne çıktığını anlattı.

Ertekinler gibi yapılar, suça sürüklenmiş gençleri çevresinde topladığını belirten Saymaz, bu örgütlerin hem yerel suç ağlarıyla hem de yurt dışına kaçan lider kadrolarla bağlantılı biçimde hareket ettiğini vurguladı.