Otokoç'a silahlı saldırı kameralara yansıdı: 5 şüpheli gözaltına alındı

Maltepe’de Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü binasına yönelik silahlı saldırının ardından yürütülen soruşturmada, saldırıyı gerçekleştiren ve organize ettiği belirlenen 5 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 2 kalaşnikof tüfek ve 1 otomatik tabanca ele geçirildi. Saldırı anları kameralara yansıdı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstanbul’un Maltepe ilçesinde Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü binasına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, saldırıyı gerçekleştiren, organizasyonda yer alan ve diğer şüphelileri yönlendirdiği tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 5 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden 4’ünün 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERALARDA

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet AK-47 kalaşnikof tüfek ile 1 adet otomatik tabanca ele geçirildi.

Öte yandan saldırı anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Güvenlik güçlerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

NE OLMUŞTU?

İş insanı Rahmi Koç’un İzmir’deki Amerikan Hastanesi’nin açılışında anlattığı "Kürt kadın doktor" fıkrası tepki çekmişti ve Koç hakkında soruşturma başlatılmıştı. Tepkilerin ardından saldırı 7 Haziran’da Maltepe’de meydana geldi.

Sabah saatlerinde Otokoç Genel Müdürlüğü binasına gelen maskeli saldırganlar iş yerine ateş açtı. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binanın dış cephesine isabet eden kurşunlar nedeniyle maddi hasar oluştu.

Saldırının ardından kaçan şüphelilerin, kullandıkları silah ve kıyafetleri yakındaki bir alışveriş merkezinin bahçesine bıraktıkları, daha sonra taksiyle bölgeden uzaklaştıkları belirlendi.