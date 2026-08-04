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Halk TV Türkiye Otobüsteki muavin tek hamlesiyle 22 kişiyi ölümden kurtardı: Kaza anları kamerada

Otobüsteki muavin tek hamlesiyle 22 kişiyi ölümden kurtardı: Kaza anları kamerada

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 22 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansırken muavinin "kemerlerinizi takın" uyarısı 22 kişiyi ölümden kurtardı.

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Kayseri'nin İncesu ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 22 kişi yaralandı. Niğde-Kayseri kara yolunun Saraycık Mahallesi mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen Ali Osman Ulusoy firmasına ait Hatay'dan Giresun'a seyreden yolcu otobüsü, aydınlatma direğine çarptıktan sonra kontrolden çıkarak devrildi. Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı. Yolculardan Mahmut Akgün, "Araca Adana'da bindik. Bariyerlere, ağaçlara çarpıp devrildi. Otobüs doluydu. Kendi imkanlarımızla camdan çıktık. Allah razı olsun, muavin olaydan 1-2 saat önce yasal zorunluluk, kemerlerinizi takın dedi. Kemerlerimizi taktık, o bizi kurtardı." ifadelerini kullandı.

Otobüsteki muavin tek hamlesiyle 22 kişiyi ölümden kurtardı: Kaza anları kamerada - Resim : 1

İhbarın ardından kaza yerine itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yolculardan Gülümser Olgun hayatını kaybetti, 2'si ağır 22 kişi yaralandı.

Otobüsteki muavin tek hamlesiyle 22 kişiyi ölümden kurtardı: Kaza anları kamerada - Resim : 2

Son dakika |Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 22 yaralıSon dakika |Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 22 yaralı

KAZA ANI KAMERADA

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 22 kişi yaralandı. Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Otobüsteki muavin tek hamlesiyle 22 kişiyi ölümden kurtardı: Kaza anları kamerada - Resim : 4

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kayseri'deki hastanelere sevk edildi.

Yolculardan Ali Bayram, "Şoför hız yapıyordu, bir de virajlara hızlı girdi, uyur gibiydi. Kaza anında uyuyordum, sese uyandım. Bir anda devrildi. Emniyet kemeri sayesinde kurtuldum." diye konuştu.

Otobüsteki muavin tek hamlesiyle 22 kişiyi ölümden kurtardı: Kaza anları kamerada - Resim : 5

"MUAVİN OLAYDAN 1-2 SAAT ÖNCE YASAL ZORUNLULUK, KEMERLERİNİZİ TAKIN DEDİ"

Mahmut Akgün de "Araca Adana'da bindik. Bariyerlere, ağaçlara çarpıp devrildi. Otobüs doluydu. Kendi imkanlarımızla camdan çıktık. Allah razı olsun, muavin olaydan 1-2 saat önce yasal zorunluluk, kemerlerinizi takın dedi. Kemerlerimizi taktık, o bizi kurtardı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Niğde-Kayseri kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. (AA-DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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