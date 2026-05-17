Otlayan buzağıyı çaldılar: 10 bin liraya satan şüpheliler yakalandı

Aydın'ın Çine ilçesinde Ş.A., cumartesi günü hayvanlarını otlatmak üzere Bereket Mahallesi'ndeki açık alana bıraktı. Bir süre sonra hayvanlarından birinin kaybolduğunu fark eden Ş.A., durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

ÇALDIKLARI BUZAĞIYI SATANLAR YAKALANDI

Yapılan araştırmalar sonucunda buzağının 19 yaşındaki E.K. ile 16 yaşındaki R.A. tarafından çalınıp 10 bin liraya F.Ö.'ye satıldığı tespit edildi.

Ekipler tarafından buzağı, E.K.’nin babasına ait arazide sağ olarak bulunarak sahibine teslim edildi.

Hırsızlık şüphelileri E.K. ve R.A. ile buzağıyı satın alan F.Ö. ise jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)