Otizimli öğrencisine şiddet uygulamıştı: Türkiye'yi sarsan olayda yeni gelişme!

Mersin'de faaliyet gösteren bir rehabilitasyon merkezinde 5 yaşındaki otizm tanısı olan K.Y.'nın öğretmeni tarafından darpedilmesiyle gündeme taşınan olay, kamuoyunu derinden etkilemişti tutuklanan eğitmen S.P.C.’nin yargılanmasına başlandı.

AİLENİN ŞÜPHESİ OLAYI AYDINLATTI

Olay, 21 Nisan'da kentteki bir rehabilitasyon merkezinde yaşandı. B.Y. ve S.Y. çiftinin otizmli oğulları K.Y.'nin 2,5 yıldır eğitim gördüğü merkeze gitmek istememesi ve huzursuz davranışlar sergilemesi üzerine aile durumdan şüphelendi. Bir süre sonra oğullarının vücudunda darp izleri olduğunu fark eden aile, eğitim merkezinin yöneticileriyle görüşerek güvenlik kamerası görüntülerini istedi.

EĞİTMEN TUTUKLANDI

Görüntülerde, öğretmen S.P.C.'nin, K.Y.'yi darbettiği ortaya çıktı. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan S.P.C., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ayrıca, K.Y.'nin okulunun bulunduğu bölgeden otomobille geçerken okulu ve yolu tanıyıp ağlamaya başladığı anlar da ailesi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan S.P.C.’nin yargılanmasına bugün başlanıldı. Sanığı yargılandığı duruşma devam ediyor. ( DHA)