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Halk TV Türkiye Otelde yangın! Mahsur kalan müşteriler itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

Otelde yangın! Mahsur kalan müşteriler itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

Esenyurt’ta 4 katlı bir otelin çamaşırhanesinde yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan müşteriler, itfaiye ekiplerinin merdivenli müdahalesiyle kurtarıldı.

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Otelde yangın! Mahsur kalan müşteriler itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

Esenyurt'ta 4 katlı bir otelin çamaşırhanesinde yangın çıktı. Yangın sırasında üst katlarda mahsur kalan müşteriler, itfaiye ekiplerinin merdivenli aracıyla tahliye edildi.

Yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişi sağlık kontrolünden geçirildi.

YANGIN ÇAMAŞIRHANEDE ÇIKTI

Yangın, saat 02.30 sıralarında Güzelyurt Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan 4 katlı otelin çamaşırhane bölümünde çıktı. Çamaşırhanedeki malzemelerin alev almasıyla büyüyen yangının oluşturduğu yoğun duman, kısa sürede merdiven boşluğunu ve odaları kapladı.

Otelde yangın! Mahsur kalan müşteriler itfaiye merdiveniyle kurtarıldı - Resim : 1

MÜŞTERİLER ÜST KATLARDA MAHSUR KALDI

Koridorların dumanla kaplanması nedeniyle otel sakinleri aşağı inemeyerek pencerelere, balkonlara ve teras bölümüne sığındı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İTFAİYE MERDİVENİYLE TAHLİYE EDİLDİLER

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken, diğer yandan mahsur kalan müşterileri kurtarmak için çalışma başlattı. Terasta ve odalarında mahsur kalan müşteriler, itfaiye merdiveniyle tek tek aşağı indirildi.

Otelde yangın! Mahsur kalan müşteriler itfaiye merdiveniyle kurtarıldı - Resim : 2

YANGIN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 kişi ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Binadaki dumanın tahliye edilmesinin ardından otel müşterileri yeniden odalarına alındı.

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Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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