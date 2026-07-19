Otel odasında ölü bulundu! Yanındaki şüpheli maddeler AFAD'ı harekete geçirdi

Antalya'da kaldığı otel odasında ölü bulunan 28 yaşındaki Orhan Akyol’un yanında bulunan şüpheli maddeler nedeniyle olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan KBRN ölçümünde sıvı maddenin, 'hepta deka floor oktan sülfonik asit' çözeltisi olduğu belirlendi.

Olay, öğle saatlerinde Konyaaltı ilçesi Akkuyu Mahallesi’ndeki bir süit otelde meydana geldi. Yaklaşık 1 hafta önce Ankara’dan tatil amacıyla Antalya’ya gelen Orhan Akyol, otele yerleşti. En son 2 gün önce otel çalışanları tarafından görülen Akyol’un, odasının kapısına ‘Rahatsız etmeyin’ yazısı astığı öğrenildi. Bugün odasını boşaltması gereken Akyol’a ulaşamayan görevliler, odaya girdiklerinde Akyol’u hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Akyol’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Bunun üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ MADDEYİ AFAD İNCELEDİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sırasında Akyol’un cansız bedeninin yanında biri sıvı, diğeri katı olmak üzere iki ayrı kap içerisinde şüpheli maddeler bulundu. Maddelerin kimyasal olabileceği ihtimali üzerine olay yerine AFAD’ın KBRN ekipleri çağrıldı. Koruyucu ekipman kullanarak odaya giren AFAD ekibi, KBRN ölçüm cihazıyla yaptıkları incelemede, sıvı maddenin 'hepta deka floor oktan sülfonik asit' çözeltisi olduğunu belirledi. Diğer kapta bulunan katı madde ise incelenmek üzere delil torbasına konularak muhafaza altına alındı.

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Orhan Akyol’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)