ÖSYM'den çevrim içi sınav adımı: Dijital dönem başlıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, önümüzdeki yıllarda çevrim içi sınavlara yönelik çalışmaların başlatıldığını açıkladı. Ersoy, Gazi Üniversitesi’nde yapılan pilot uygulamayla birlikte online sınav denemesinin hayata geçirildiğini belirtti.

HEDEF ÖNCE 7 BÖLGE

Ersoy, hedeflerinin kademeli bir şekilde genişleyen bir sistem kurmak olduğunu ifade ederek, önce 7 bölgede, ardından 17 bölgede ve sonrasında 81 ilde çevrim içi sınav yapılmasının planlandığını söyledi.

Sistemin ilerleyen süreçte tüm dünyada uygulanabilir hale getirilmesinin amaçlandığını aktaran Ersoy, bunun siber güvenliği sağlanmış ve gerekli güvenlik önlemleri alınmış bir altyapı ile gerçekleştirileceğini vurguladı.

1-2 YIL İÇİNDE BAŞLIYOR

ÖSYM Başkanı Ersoy, 1-2 yıl içerisinde kurumun 7 bölgede online sınavları gerçekleştirecek kapasiteye ulaşmasını hedeflediklerini de ifade etti.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, konuşmasının tamamında şu ifadeleri kullandı: