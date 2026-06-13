ÖSYM'den çevrim içi sınav adımı: Dijital dönem başlıyor
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 1-2 yıl içinde kurumun 7 bölgede çevrim içi sınavları gerçekleştirecek kapasiteye ulaşmasının hedeflendiğini açıkladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, önümüzdeki yıllarda çevrim içi sınavlara yönelik çalışmaların başlatıldığını açıkladı. Ersoy, Gazi Üniversitesi’nde yapılan pilot uygulamayla birlikte online sınav denemesinin hayata geçirildiğini belirtti.
HEDEF ÖNCE 7 BÖLGE
Ersoy, hedeflerinin kademeli bir şekilde genişleyen bir sistem kurmak olduğunu ifade ederek, önce 7 bölgede, ardından 17 bölgede ve sonrasında 81 ilde çevrim içi sınav yapılmasının planlandığını söyledi.
Sistemin ilerleyen süreçte tüm dünyada uygulanabilir hale getirilmesinin amaçlandığını aktaran Ersoy, bunun siber güvenliği sağlanmış ve gerekli güvenlik önlemleri alınmış bir altyapı ile gerçekleştirileceğini vurguladı.
1-2 YIL İÇİNDE BAŞLIYOR
ÖSYM Başkanı Ersoy, 1-2 yıl içerisinde kurumun 7 bölgede online sınavları gerçekleştirecek kapasiteye ulaşmasını hedeflediklerini de ifade etti.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, konuşmasının tamamında şu ifadeleri kullandı:
Gazi Üniversitesi’nde yaptığımız pilot uygulamayla birlikte online sınav denemesini hayata geçirdik. Hedefimiz, önce 7 bölgede, ardından 17 bölgede, sonrasında 81 ilde ve devamında da tüm dünyada, siber güvenliği sağlanmış ve gerekli güvenlik önlemleri alınmış online sınav yapma kabiliyetine sahip olmaktır. 1-2 yıl içerisinde ÖSYM’nin 7 bölgede online sınavları gerçekleştirecek kapasiteye ulaşmasını hedefliyoruz. (ANKA)