ÖSYM yeni sınav tarihini açıkladı! AGS ve ÖABT ertelendi

Öğretmen adaylarının katılım sağlayacağı 2026 Millî Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarının tarihinde değişikliğe gidildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Temmuz ayında yapılması planlanan sınavlar ileri bir tarihe ertelendi.

İşte öğretmen adaylarını yakından ilgilendiren sınav erteleme kararının detayları, yeni sınav tarihi ve erteleme gerekçesi:

MEB AGS VE ÖABT NEDEN ERTELENDİ?

Daha önce açıklanan sınav takvimine göre 12 Temmuz’da yapılması planlanan 2026-MEB AGS ile ÖABT oturumlarının ertelenme nedeni netleşti. Sınavın, aynı dönemde Ankara’da gerçekleştirilecek olan uluslararası bir organizasyon sebebiyle ertelendiği bildirildi.

Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yaratacağı yoğunluk ve güvenlik önlemleri göz önünde bulundurularak, adayların mağduriyet yaşamaması adına sınav tarihinde güncelleme yapıldı.

YENİ AGS VE ÖABT SINAV TARİHİ NE ZAMAN OLACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ertelenen sınavların gerçekleştirileceği yeni tarihi kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, 12 Temmuz'da yapılması planlanan 2026-MEB AGS ve ÖABT oturumları, iki hafta süreyle ertelenerek 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

ÖSYM BAŞKANI PROF. DR. BAYRAM ALİ ERSOY’DAN AÇIKLAMA

Sınav tarihine ilişkin resmi bilgilendirmeyi yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya ve resmi kanallar üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"12 Temmuz’da yapılması planlanan 2026-MEB AGS’nin AGS ve ÖABT oturumları Ankara’da icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sebebiyle 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecektir. Adaylarımızın bilgisine sunar, başarılar dilerim."