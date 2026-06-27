Osmaniye'de zehirlenme skandalı: Pasta yiyen 53 kişi hastanelik oldu

Osmaniye'de bir işletmeden satın aldıkları pasta ve kremalı tatlıları tükettikten sonra rahatsızlanan 53 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. Osmaniye Valiliği konuya ilişkin yazılı açıklama yaparak, kentte faaliyet gösteren bir işletmenin şubelerinden temin edilen ürünlerin tüketilmesinin ardından bazı vatandaşların rahatsızlanması üzerine ilgili kurumlarca derhal inceleme başlatıldığını bildirdi.

VATANDAŞLAR HASTANELERE BAŞVURDU

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince iş yerleri ile imalathaneden gerekli numunelerin alınarak yetkili laboratuvara gönderildiği, olayla ilgili adli ve idari sürecin sürdüğü belirtildi. Hastanelere başvuran 53 kişiden 25'inin tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 28 kişinin ise sağlık kuruluşlarında tedavisinin sürdüğü aktarıldı.

2 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 2 şüphelinin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

VALİ SERDENGECİ'DEN AÇIKLAMA

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği, kamu hizmetinin en temel mesuliyetidir. İlimizde bir işletmeden kaynaklı yaşanan gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin süreç, ilgili kurumlarımızın eşgüdümünde bütün yönleriyle takip edilmekte olup, hayati tehlikesi olan vatandaşımız bulunmamaktadır. Olaydan etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

(DHA)