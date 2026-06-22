Osmaniye’de sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Alibeyli Mahallesi’nde yaşandı. Ökkeş G. ve Bayram Güloğlugil, iddiaya göre sokakta henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ökkeş G., cebinden çıkardığı bıçakla Güloğlugil'e saldırdı.

OTOPSİ YAPILACAK

Güloğlugil, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Güloğlugil'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Güloğlugil'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisi Ökkeş ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. (DHA)