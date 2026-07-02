Osmaniye'de dünür kavgası kana bulandı: 5 yaralı

Osmaniye merkeze bağlı Dervişli Köyü’nde dünür olan iki aile arasında çıkan sözlü tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Dervişli Köyü’nde yaşayan kızlarını ziyaret eden aile ile dünürleri arasında henzü bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kavga sırasında Ümmet A. yanında bulunan silahını çekerek, kız kardeşinin kayınvalidesi, kayınbabası ve kayınbiraderini yaraladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay sırasında kayınbiraderinin de silahını kullanması sonucunda Ümmet A. ile annesi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık görevlisi sevk edildi. Jandarma ekiplerince köyde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma ekiplerinin köydeki güvenlik önemlerini sürdüğü bildirildi. (ANKA)