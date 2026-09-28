Osman Sınav'ın 'benimle beraber mezara gidecek' dediği sırrı ilk defa açıkladı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ile "2937 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturmaları sürerken dizinin bir dönem yapımcılığı yapan Osman Sınav hakkında çarpıcı bir iddiada bulunuldu.

"SENARYOYA MÜDAHALE ETMEK İSTİYORDU"

Soruşturma sürerken kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki "Kazım Kaşifoğlu" karakterinin sosyal medya gündem olmasının ardından dizinin senaristleri bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağırılmış, Sınav'dan sonra dizinin yapımcılığını da üstlenen Raci Şaşmaz'ın ifadesinde söylediği, " Osman Sınav, zaman zaman senaryo konusunda fikir ve tavsiye vermek istedi ancak sakıncalı olduğunu düşündüğümden dolayı izin vermedim. Bu talebini kabul etmediğim için bana gelip tehdit aldığını, çocuklarının olduğunu ve bu işi bırakıp bana devretmek istediğini söyledi. Diziden ayrılışı bu şekilde olmuştur." sözleri dikkat çekmişti.

"ENVER ALTAYLI TEHDİT ETTİ"

Türkiye Basın Federasyon Genel Başkanı Sinan Burhan, Osman Sınav’ı tehdit eden kişinin Enver Altaylı olduğunu iddia etti. Burhan, bu bilgiyi doğrudan olaya tanıklık ettiğini söylediği bir isimden aldığını belirterek bizzat olayın şahidiyle bugün görüştüğünü ifade etti.

İddiaya göre Osman Aksu, Avcılar’da bulunan bir dernekte Tahsin Sena’yı ziyaret ettiği sırada Osman Sınav’ın yaşadıklarını anlattığı bir görüşmeye şahit oldu. Aksu’nun anlatımına göre Osman Sınav, şu ifadeleri kullandı:

"Enver Altaylı beni tehdit etti. 'Bu diziyi bırakacaksın. Bu dizinin formatını değiştireceğiz.' dedi." Bu sözler, Osman Sınav’ın Kurtlar Vadisi’nden ayrılışına ilişkin yıllardır süren tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.