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Halk TV Türkiye Örümcek Adam'ı foşur foşur yıkadılar

Örümcek Adam'ı foşur foşur yıkadılar

Elazığ'ın Keban ilçesine gelen Örümcek Adam kostümlü oyuncu Ayaz Salih Koç, girdiği oto yıkamacıda kendisini yıkattı. Esnafın köpük sıkıp tazyikli suyla duruladığı gencin sıra dışı anları çevredekilerin şaşkın bakışlarına sahne oldu.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çocukların yüzünü güldürmek için yola çıkan Örümcek Adam kostümlü gezgin, rotasını çevirdiği Elazığ'da sıra dışı bir olaya imza attı. Türkiye turu kapsamında Keban ilçesine gelen 26 yaşındaki oyuncu Ayaz Salih Koç, girdiği oto yıkamacıda araçların arasına geçerek kendisini yıkattı.

Örümcek Adam'ı foşur foşur yıkadılar - Resim : 1

KÖPÜK SIKIP TAZYİKLİ SUYLA DURULADILAR

Memleketi İzmir'den kostümüyle yola çıkarak şehir şehir dolaşan genç oyuncu, ilçe merkezindeki işletmeye girip esnaf Mehmet Polat'tan kendisini temizlemesini istedi. Müşterisinin sıra dışı talebini geri çevirmeyen oto yıkamacı, Koç'u perona alarak üzerine özel temizlik köpüğü sıktı. Çevredekilerin meraklı bakışları altında tazyikli suyla durulanan gencin o anları cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Örümcek Adam'ı foşur foşur yıkadılar - Resim : 2

"TÜRK HALKI OLARAK ARINDIRDIK"

Meslek hayatında ilk kez bu tarz bir durum gördüğünü belirten esnaf Mehmet Polat, genç oyuncunun talebini kırmadıklarını dile getirdi. Polat, "Yoldan geçerken Örümcek Adam geldi. Hayatımızda ilk kez böyle bir şeyle karşılaştık. Bize ‘Örümcek Adam’ı yıkar mısınız?’ dedi. Oyunculuk yapıyor, ismi Ayaz Salih Koç, İzmirli. Biz de kırmadık, Türk halkı olarak Örümcek Adam’ı arındırdık" ifadelerini kullandı.

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Oto yıkamacıda tazyikli suyun hedefi olan genç oyuncu Ayaz Salih Koç ise yaşadığı deneyimi paylaştı. İlginç anların ardından konuşan Koç, "Oto yıkamaya geldim, araba yerine beni yıkadılar" diyerek durumu özetledi.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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