Ortaokul öğrencisi Erdem'i 'Ağabey' demedi diye öldürmüş! 18 yaşındaki katilin 25 suç kaydı çıktı

İzmir'de bıçaklanan 15 yaşındaki ortaokul öğrencisi Erdem Demir, yaşam mücadelesini kaybetti. 18 yaşındaki katilin 25 suç kaydı bulunduğu ve kendisine "ağabey" demediği için Erdem ile husumetli olduğu öğrenildi.

İzmir’in Karşıyaka ilçesi sahil şeridi, geçtiğimiz 7 Haziran'da kan donduran bir cinayete sahne oldu. Karşıyaka Fevzipaşa Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Erdem Demir (15), aralarında önceden husumet bulunan C.C. (18) ve D.K. (19) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Demir, bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KATİL ZANLISI SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Cinayetin ardından yürütülen soruşturmada kahreden detaylar gün yüzüne çıktı. 15 yaşındaki Erdem’i hayattan koparan katil zanlısı C.C.’nin henüz 18 yaşında olmasına rağmen adeta bir suç makinesi olduğu anlaşıldı.

Zanlının emniyet kayıtlarında; kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma, tehdit, hakaret, mala zarar verme ve farklı hırsızlık suçlarından toplam 25 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

HUSUMETİN NEDENİ "AĞABEY" DEMEMESİYMİŞ!

Çevresi tarafından çok sevilen ve arkadaş canlısı karakteriyle tanınan Erdem Demir’in hayat hikayesi de yürekleri burktu. Annesinin cezaevinde olduğu, babasıyla görüşmediği ve bu nedenle bir süre Bayraklı Sevgi Evi’nde kaldığı öğrenilen Demir’in memleketi Manisa’nın Salihli ilçesinde toprağa verildiği bildirildi.

25 suç kaydı bulunan C.C. ile Erdem Demir arasındaki husumetin, Demir'in şüpheliye "ağabey" dememesi üzerine çıkan bir tartışmadan kaynaklandığı ortaya çıktı.

KAFEYE SIĞINDIĞI ANLAR KAMERADA

Öte yandan, vahşetin hemen ardından yaşananlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; bıçak darbelerinden sonra ağır yaralanan Erdem Demir'in, eliyle karnını tutarak can havliyle yakındaki bir kafeye sığındığı anlar yer aldı. (DHA)