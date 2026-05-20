Ormanda kaybolmuştu! Ece Gürel’in ölüm nedeni netleşti

İstanbul’da Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan dört gün sonra ağır hipotermi tablosuyla bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren peyzaj mimarı Ece Gürel hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Gürel’in ölümünün soğuğa maruz kalmaya bağlı hipotermi ve ardından gelişen akut böbrek yetmezliği nedeniyle gerçekleştiğini belirterek dosyada kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

BULGUYA RASTLANILMADI

Sabah'taki habere göre soruşturma kapsamında hazırlanan değerlendirmede, genç mimarın olay günü Belgrad Ormanı’na tek başına gittiği ve yürüyüş sırasında yönünü kaybederek kaybolduğu ifade edildi. Yapılan incelemelerde, olay anında yanında başka bir kişinin bulunduğuna dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı aktarıldı.

DARP YOK

Adli tıp ve kriminal incelemelerde, Gürel’in vücudunda bazı ilaç etken maddelerine rastlandığı ancak bunların ölümüne neden olduğuna ilişkin tıbbi bir delil bulunmadığı kaydedildi. Raporda, zehirlenme, darp ya da hipotermi dışında farklı bir ölüm sebebini destekleyen herhangi bir bulgunun tespit edilmediği vurgulandı.

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, Gürel’in bilgisayarında yapılan teknik incelemede de olayla bağlantılı şüpheli bir veriye ulaşılamadı. Ayrıca alınan DNA örneklerinde, Gürel dışında başka bir kişiye ait profile rastlanmadığı belirtildi. Savcılık, dosyada cinayet ya da üçüncü kişilerin müdahalesine işaret eden herhangi bir şüpheli durum bulunmadığını değerlendirdi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 2 Mart 2025’te Ece Gürel’in Belgrad Ormanı’na gideceğini söyleyerek evden ayrılmasının ardından gündeme gelmişti. Yakınlarının haber alamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları dört gün sürmüş, Gürel 5 Mart gecesi ormanlık alanda ağır yaralı ve hipotermi belirtileri gösterir halde bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmişti.

Gürel’in ölümünün ardından ailesi ve eşi, çalıştığı hukuk bürosunda mobbing ve yoğun baskıya maruz kaldığını öne sürerek ayrı bir hukuki süreç başlatmıştı. Ancak bu soruşturmada da takipsizlik kararı verilmiş; hakaret, tehdit ya da taciz gibi suç unsurlarına dair somut bir bulguya ulaşılamadığı açıklanmıştı. Savcılık, mobbing iddialarının ceza soruşturması kapsamında suç teşkil edecek düzeyde delillendirilemediğini belirtmişti.