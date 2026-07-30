Orduevine girişi yasaklandı: Emekli Albay Türk konuştu

Kumpas davalar kapsamında cezaevinde kalan emekli Albay Alican Türk'e askeri tesislere giriş yasağı getirildi. Ankara 14. İdare Mahkemesi, Türk'ün yasağa karşı yaptığı yürütmenin durdurulması başvurusunu reddetti. Kararın ardından konuşan Türk, yasağın hukuka aykırı olduğunu savunarak karara tepki gösterdi.

ORDUEVİNE GİRİŞİ YASAKLANDI

Cumhuriyet'ten Çağdaş Bayraktar'ın haberine göre, emekli Albay Alican Türk hakkında askeri tesislere giriş yasağı uygulanmaya başlandı. Türk'ün bu işleme karşı yaptığı yürütmenin durdurulması talebi ise Ankara 14. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

Kararı değerlendiren Türk, benzer durumda olan başka komutanların açtığı davalarda yürütmenin durdurulması yönünde kararlar verildiğini belirterek, kendi başvurusunun reddedilmesini "hukuk adına üzücü ve düşündürücü" olarak nitelendirdi.

Mahkemenin, başvurusunda işlemin hukuka aykırılığı ile telafisi güç zararların yeterince ortaya konulmadığını belirttiğini aktaran Türk, avukatının hazırladığı 18 sayfalık dosyada bu hususların ayrıntılı şekilde açıklandığını söyledi.

EMEKLİ ALBAY TÜRK KONUŞTU

Emekli Albay Türk "İnsaf yahu. Avukatımın verdiği 18 sayfalık dosyanın bütün içeriği zaten idarenin verdiği kararın neden keyfi ve hukuka açıkça aykırı olduğunu madde madde ortaya koyuyor. Kararın uygulanması halinde doğacak telafisi güç zararlar da tek tek anlatılıyor" diyen Türk, "İnsanın aklına ister istemez 'Bu yargıçlar dosyada yazılanları hiç okumuyor anlaşılan' diye soru işaretleri takılıyor" ifadelerini kullandı.

Yasağın gerekçesinde sosyal medya paylaşımlarının Türk Silahlı Kuvvetleri'ni küçük düşürmeye yönelik olduğunun ileri sürüldüğünü aktaran Alican Türk, bu değerlendirmeye de itiraz etti.

Hayatı boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarını korumak için çalıştığını savunan Türk, "Aksine, TSK'yı küçük düşürenler ve itibarsızlaştıranlar varsa, işte onlar bu keyfi yasakların altına imza atanlardır. O kişilerle hukuk önünde sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Dosyaya eklenen paylaşımlarının önemli bölümünün İmralı sürecine yönelik eleştirilerden oluştuğunu belirten Türk, askeri tesislere giriş yasağının "Terörsüz Türkiye" süreciyle bağlantılı olduğunu düşündüğünü söyledi.

Türk, "Bu sürecin risklerini en iyi bilecek ve tepki gösterecek kişiler askerlerdir. Bu kararlarla askerleri de sindirmek, susturmak istiyorlar ama susmayacağız" ifadelerini kullandı.