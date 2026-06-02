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Ordu'da mobilya atölyesinde yangın: Çatı alev alev yandı!

Ordu’nun Çatalpınar ilçesindeki sanayi sitesinde bir mobilya atölyesinin çatısında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında atölyede maddi hasar oluştu.

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Ordu'da mobilya atölyesinde yangın: Çatı alev alev yandı!
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Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde bir sanayi sitesinde bulunan mobilya atölyesinde yangın çıktı. Atölyenin çatı kısmında başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

SANAYİ SİTESİNDE YANGIN ÇIKTI

Yangın, sabah saatlerinde Çatalpınar ilçesinde yer alan Çatalpınar Sanayi Sitesi’ndeki bir mobilya atölyesinde meydana geldi. Atölyenin çatı katında başlayan yangın, kısa süre içerisinde büyüyerek tüm çatıyı etkisi altına aldı.

ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Çatıyı saran alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Atölyenin çatısında çıkan yangının, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından kaynaklandığı öne sürüldü.

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İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ: ATÖLYEDE HASAR OLUŞTU

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alındı ve yangın tamamen söndürüldü.

Yangın nedeniyle söz konusu mobilya atölyesinde maddi hasar meydana geldi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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