Ordu Valiliği'nden uyarı: İki ilçede denize girmek yasaklandı

Ordu Valiliği yaptığı resmi açıklamada, Ordu'nun batı kesimlerinde yer alan Ünye ve Fatsa ilçelerinde denize girmenin geçici bir süreliğine yasaklandığını kamuoyuna duyurdu.

Valilik tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, son meteorolojik raporlar doğrultusunda söz konusu ilçelerde gün içerisinde kuvvetli rüzgar etkili olacak. Rüzgara bağlı olarak, özellikle saat 13.00'ten itibaren gün boyu yüksek dalgaların ve rip akıntısının oluşma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

Valiliğin aldığı karar doğrultusunda, 9 Temmuz Perşembe günü saat 13.00 itibarıyla Fatsa ve Ünye ilçelerinde denize girilmesi resmen yasaklandı. Valilik, herhangi bir can kaybı yaşanmaması adına tüm vatandaşların ve bölgedeki ziyaretçilerin alınan bu yasağa uymaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.