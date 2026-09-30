Onursal Adıgüzel’den 6 meclis üyesinin AKP’ye geçişi sonrası mesaj: Son sözü Ataşehir halkı söyleyecek

Tutuklu Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, CHP listesinden seçilerek Ataşehir Belediye Meclisi’ne giren 6 meclis üyesinin AKP’ye katılmasına tepki gösterdi. Silivri’de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Adıgüzel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Ataşehir halkının ortaya koyduğu iradenin seçim sonrasında yapılan parti değişiklikleriyle farklı bir siyasi dengeye dönüştürülmemesi gerektiğini belirtti.

Adıgüzel, “Milletin iradesi, pazarlık konusu edilemeyecek kadar kutsaldır” ifadelerini kullanırken, siyasi mücadelenin sandıkta verilmesi gerektiğini ifade etti.

“ATAŞEHİR HALKININ İRADESİNE SAHİP ÇIKMAYI GÖREVİMİN PARÇASI GÖRÜYORUM”

Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan ve Silivri’de tutuklu bulunan Adıgüzel, paylaşımında 31 Mart 2024 seçimlerini hatırlattı.

Ataşehir’de 139 bin oy ve yüzde 56,39’luk oy oranıyla belediye başkanı seçildiğini belirten Adıgüzel, CHP’nin de Belediye Meclisi seçimlerinde yüzde 53,92 oy aldığını ifade etti. Bu sonuçların yalnızca seçim sonucu olmadığını belirten Adıgüzel, sandıkta ortaya çıkan iradenin Ataşehir halkının demokratik tercihi olduğunu söyledi.

6 MECLİS ÜYESİNİN AKP’YE GEÇİŞİNE TEPKİ

Adıgüzel, CHP listesinden seçilerek Ataşehir Belediye Meclisi’ne giren 6 meclis üyesinin AKP’ye katıldığını öğrendiğini belirterek bu duruma tepki gösterdi. Adıgüzel, açıklamasında “Benim nezdimde milletin iradesi, pazarlık konusu edilemeyecek kadar kutsaldır” dedi. Parti değişikliklerinin seçim sonrasında ortaya çıkan siyasi dengeyi değiştirmeye yönelik bir girişim olarak kamuoyu önünde tartışılması gerektiğini belirtti.

“SON SÖZÜ ATAŞEHİR HALKI SÖYLEYECEK”

Onursal Adıgüzel’in sosyal medya paylaşımı şöyle:

Kıymetli Ataşehirli komşularım,

31 Mart 2024’te sandığa gittiniz ve iradenizi hiçbir tereddüde yer bırakmayacak açıklıkta ortaya koydunuz. Sizlerin 139 bin (%56,39) oyu ile tarihinin en yüksek oyunu alarak Ataşehir Belediye Başkanı seçildim. Belediye Meclisi seçimlerinde de Cumhuriyet Halk Partisi’ne yüzde 53,92 oyla destek oldunuz.

Bu rakamlar yalnızca bir seçim sonucu değil; Ataşehir halkının sandıkta ortaya koyduğu demokratik iradedir.

Yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi listesinden seçilerek Ataşehir Belediye Meclisi’ne giren altı meclis üyesinin dün AK Parti’ye katıldığını üzülerek öğrendim. Benim nezdimde milletin iradesi, pazarlık konusu edilemeyecek kadar kutsaldır. Beni üzen; demokrasiyi içselleştirememiş, makam mevki sahibi olmayı her şeye yeğleyen bir güruhun kutsal gördüğümüz bu değerleri pazarlık unsuru haline getirmesidir.

Asılsız iddialarla 160 gündür Silivri’deyim. Bu yaşananlara baktığımızda neden burada olduğum da çok net anlaşılmakta. Ancak bulunduğum yer neresi olursa olsun, Ataşehir halkının sandıkta ortaya koyduğu iradeye sahip çıkmayı görevimin ayrılmaz bir parçası olarak görüyorum. Öyle görmeye de devam edeceğim.

Ben her zaman siyasi mücadelenin sandıkta verileceği inancıyla siyaset yaptım. Milletin verdiği yetkinin, yalnızca milletin özgür iradesiyle değişeceğine olan inancımı hep korudum. Sandıkta ortaya çıkan tabloyu, seçimden sonra yapılan parti değişiklikleri üzerinden başka bir siyasi dengeye dönüştürmeye yönelik her girişim, kamuoyu önünde açıkça tartışılmalı ve hesabı yine Ataşehir halkına verilmelidir.

31 Mart’ta Ataşehir halkının ortaya koyduğu irade son derece açıktır. Hiçbir makam, hiçbir siyasi hesap ve hiçbir parti değişikliği bu gerçeği ortadan kaldırmayacaktır.

Benim için mesele bir koltuk ya da makam meselesi değildir. Mesele, Ataşehirli komşularımızın demokratik tercihinin korunmasıdır. Milletimizin teveccühünü kendi ikballeri için masa başı pazarlıkların konusu edenler, Ataşehir halkına ihanet etmişlerdir. Bu ihanetin vebali de büyüktür.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukukun, demokrasinin ve millet iradesinin yanında durmaya devam edeceğiz. Ataşehir’in geleceğine ilişkin son sözü dün olduğu gibi yarın da Ataşehir halkı söyleyecektir.

Ataşehir’in iradesi Ataşehirlinindir.

Onursal Adıgüzel

Silivri – 30.09.2026