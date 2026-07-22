Onur Akın CHP'den istifa etti: Kılıçdaroğlu'na yasak getirmişti

Özgür Özel'in salı günü CHP Grup Toplantısı'nda son kez yaptığı konuşmada yeni partinin kurulacağını duyurmasının ardından CHP'de başlayan istifalara bir yenisi daha eklendi.

Sanatçı Onur Akın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP üyeliğini sonlandırdığını bildirdi.

ONUR AKIN CHP ÜYELİĞİNİ SONLANDIRDI

"Baba ocağına bağrımıza taş basarak ve büyük bir hüzünle veda ediyoruz" diyen Akın paylaşımında Özgür Özel'in polis baskınının ardından CHP Genel Merkezi'nden ayrılarak yağmurlu havda TBMM'ye yaptığı yürüyüşten görüntülere yer vererek şunları yazdı:

"Bir gün döneceğiz ama şimdilik yeni ,yepyeni umutlarla ve ülkemizin geleceği için seninleyiz. Yolun açık olsun Özgür Özel"

Onur Akın'ın X paylaşımı

ŞARKILARINI KILIÇDAROĞLU'NA YASAKLAMIŞTI

Onur Akın, ayrıca CHP Genel Başkanlığı'na Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 'mutlak butlan' kararıyla gelen Kemal Kılıçdaroğlu'na şarkılarını kullanmasını yasaklamıştı.

Sabahat Akkiraz - Arif Sağ

ARİF SAĞ VE SABAHAT AKKİRAZ DA CHP'DEN AYRILDI

Akın'ın yanı sıra sanatçılar Sabahat Akkiraz ve Arif Sağ da Özel'in yeni parti duyurusunun ardından CHP üyeliklerini sonlandırmıştı.