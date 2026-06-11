OnlyFans soruşturmasında dudak uçuklatan rakam: 1 milyar 88 milyon liralık para hareketi tespit edildi!

OnlyFans soruşturmasında yer alan 24 şüphelinin hesaplarında toplam 1 milyar 88 milyon 610 bin 585 TL’lik para hareketi tespit edildi. En yüksek para trafiği, 133 milyon 455 bin 710 TL ile Kübra Yurdakul ve 132 milyon 451 bin 107 TL ile Burçin Erol'un hesaplarında görüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'de erişime kapalı olan yetişkin içerik platformu OnlyFans üzerinden yürütülen geniş kapsamlı soruşturmayı tamamlayarak iddianamesini hazırladı. Savcılık, "kamu ahlakı ve aile yapısını korumak" amacıyla 7 Haziran 2023 tarihinde erişime engellenen bu platforma şüphelilerin VPN kullanarak girmeye devam ettiklerini ileri sürdü.

Yürütülen incelemelerde şüphelilerin Instagram, X, TikTok ve Telegram gibi popüler sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerini ücretli içeriklere yönlendirdikleri, bazı müstehcen içeriklerin ise herkesin erişebileceği internet sitelerinde yayımlandığı tespit edildi.

27 şüpheli hakkında "Müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası talep etti.

DUDAK UÇUKLATAN RAKAMLAR!

Soruşturmanın en dikkat çekici detayını ise şüphelilerin banka hesaplarındaki devasa para trafiği oluşturdu. Savcılık incelemelerine takılan 24 şüphelinin hesaplarında, toplamda 1 milyar 88 milyon 610 bin 585 TL’lik astronomik bir para hareketi belirlendi.

Sosyal medyada geniş kitleler tarafından tanınan isimlerin de yer aldığı listede en yüksek para trafiği, 133 milyon 455 bin 710 TL ile Kübra Yurdakul ve 132 milyon 451 bin 107 TL ile Burçin Erol'un hesaplarında görüldü. Bu isimleri 127 milyon 736 bin 501 TL ile Yağmur Şimşek, 85 milyon 255 bin 289 TL ile Eda Alboya ve 72 milyon 727 bin 83 TL ile Dilber Doğan takip etti.

Milyonluk hesap hareketleri şöyle:

– Kübra Yurdakul: 133 milyon 455 bin 710 TL

– Burçin Erol: 132 milyon 451 bin 107 TL

– Yağmur Şimşek: 127 milyon 736 bin 501 TL

– Eda Alboya: 85 milyon 255 bin 289 TL

– Dilber Doğan: 72 milyon 727 bin 83 TL

– Zeynep Alkan: 57 milyon 597 bin 417 TL

– Merve Taşkın: 50 milyon 26 bin 204 TL

– Gizem Avcı: 45 milyon 595 bin 442 TL

– Cansu Bade Taş: 45 milyon 459 bin 580 TL

– Azranur Ayvandan: 41 milyon 685 bin 115 TL

– Ceyda Ersoy: 37 milyon 567 bin 954 TL

– Gizem Bağdaçiçek: 36 milyon 830 bin 425 TL

– Serpil Cansız: 30 milyon 878 bin 855 TL

– Arzu Yılmaz: 28 milyon 114 bin 174 TL

– Yaprak Meriç Yücel: 25 milyon 697 bin 384 TL

– Öznur Güven: 24 milyon 909 bin 799 TL

– Meltem Bakır: 18 milyon 256 bin 582 TL

– Kadriye Değirmenci: 17 milyon 623 bin 137 TL

– Lina Su Özgen: 17 milyon 623 bin 137 TL

– Ebru Arman: 17 milyon 188 bin 426 TL

– Emel Nur Süder: 16 milyon 504 bin 411 TL

– Nisanur Kavak: 13 milyon 305 bin 939 TL

– Tuğçe Cansu Parlak: 6 milyon 676 bin 783 TL

– Tülin Arıkoğlu: 5 milyon 444 bin 120 TL