Önce toplayıp sonra eziyorlar: Kazan kazan kaynatıp sofralara getiriliyor

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Üzümlerin uzun süre kaynatıldığını belirten Örs, şu ifadeleri kullandı:

"Üzümler pekmez olmaya yaklaştığında farklı şekilde kaynamaya başlar. Birkaç damla pekmezi toprağın üzerine damlatırız. Toprak pekmezi emmez ve pekmez kendisini toparlarsa 'Tamam, bu pekmez oldu' deriz.