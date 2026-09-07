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Halk TV Türkiye Önce toplayıp sonra eziyorlar: Kazan kazan kaynatıp sofralara getiriliyor

Önce toplayıp sonra eziyorlar: Kazan kazan kaynatıp sofralara getiriliyor

Mersin’in Mut ilçesinde üzümler önce toplanıp sonra eziliyor. Ardından beyaz pekmez toprağıyla buluşturulan üzümler, odun ateşinde kazan kazan kaynatılarak geleneksel yöntemlerle sofralara getiriliyor.

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Önce toplayıp sonra eziyorlar: Kazan kazan kaynatıp sofralara getiriliyor - Fotoğraf: 1
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Mersin'in Mut ilçesinde bağlardaki üzümler hasat edilirken, üreticiler topladıkları ürünleri geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürüyor.

Önce toplayıp sonra eziyorlar: Kazan kazan kaynatıp sofralara getiriliyor - Fotoğraf: 2
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İlçeye yaklaşık 800 metre rakımda bulunan Alaçam Mahallesi'ndeki üreticiler, bağlardan topladıkları üzümleri hasadın ardından "şıhrana" olarak adlandırılan pişirim alanına taşıyor.

Burada yıkanıp ezilen üzümler, ekşiliğini azaltmak ve pekmezin istenilen kıvama ulaşmasını sağlamak amacıyla "beyaz pekmez toprağı" ile karıştırılıyor.

Önce toplayıp sonra eziyorlar: Kazan kazan kaynatıp sofralara getiriliyor - Fotoğraf: 3
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Odun ateşinde kazanlarda uzun süre kaynatılan üzüm suyu, geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülüyor. Hazırlanan pekmez, yöre halkının sofralarında yerini alıyor.

Önce toplayıp sonra eziyorlar: Kazan kazan kaynatıp sofralara getiriliyor - Fotoğraf: 4
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Mahalle sakinlerinden Havva Örs, yaklaşık 20 yıldır pekmez ürettiğini dile getirerek, "İyi bir pekmezin sırrı önce üzümün sonra kaynatan ustanın iyi olmasıdır. Kıvamının doğru verilmesi gerekiyor." dedi.

Önce toplayıp sonra eziyorlar: Kazan kazan kaynatıp sofralara getiriliyor - Fotoğraf: 5
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Üzümlerin uzun süre kaynatıldığını belirten Örs, şu ifadeleri kullandı:

"Üzümler pekmez olmaya yaklaştığında farklı şekilde kaynamaya başlar. Birkaç damla pekmezi toprağın üzerine damlatırız. Toprak pekmezi emmez ve pekmez kendisini toparlarsa 'Tamam, bu pekmez oldu' deriz.

Önce toplayıp sonra eziyorlar: Kazan kazan kaynatıp sofralara getiriliyor - Fotoğraf: 6
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Sonra tavayı indirip pişirmesine son veririz. Köylüler sırayla pekmezini kaynatıyor. Bazen bir ay boyunca gece gündüz şıhrana söndürülmeden arka arkaya pekmez kaynatılıyor." (AA)

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