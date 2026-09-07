Önce toplayıp sonra eziyorlar: Kazan kazan kaynatıp sofralara getiriliyor
Mersin’in Mut ilçesinde üzümler önce toplanıp sonra eziliyor. Ardından beyaz pekmez toprağıyla buluşturulan üzümler, odun ateşinde kazan kazan kaynatılarak geleneksel yöntemlerle sofralara getiriliyor.
Mersin'in Mut ilçesinde bağlardaki üzümler hasat edilirken, üreticiler topladıkları ürünleri geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürüyor.
İlçeye yaklaşık 800 metre rakımda bulunan Alaçam Mahallesi'ndeki üreticiler, bağlardan topladıkları üzümleri hasadın ardından "şıhrana" olarak adlandırılan pişirim alanına taşıyor.
Burada yıkanıp ezilen üzümler, ekşiliğini azaltmak ve pekmezin istenilen kıvama ulaşmasını sağlamak amacıyla "beyaz pekmez toprağı" ile karıştırılıyor.
Odun ateşinde kazanlarda uzun süre kaynatılan üzüm suyu, geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülüyor. Hazırlanan pekmez, yöre halkının sofralarında yerini alıyor.
Mahalle sakinlerinden Havva Örs, yaklaşık 20 yıldır pekmez ürettiğini dile getirerek, "İyi bir pekmezin sırrı önce üzümün sonra kaynatan ustanın iyi olmasıdır. Kıvamının doğru verilmesi gerekiyor." dedi.
Üzümlerin uzun süre kaynatıldığını belirten Örs, şu ifadeleri kullandı:
"Üzümler pekmez olmaya yaklaştığında farklı şekilde kaynamaya başlar. Birkaç damla pekmezi toprağın üzerine damlatırız. Toprak pekmezi emmez ve pekmez kendisini toparlarsa 'Tamam, bu pekmez oldu' deriz.
Sonra tavayı indirip pişirmesine son veririz. Köylüler sırayla pekmezini kaynatıyor. Bazen bir ay boyunca gece gündüz şıhrana söndürülmeden arka arkaya pekmez kaynatılıyor." (AA)