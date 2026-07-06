Önce tavanı çöktü sonra su bastı: Ev sahibi yetkililere seslendi

İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki 4 katlı bir apartmanın bodrum katında yaşayan Fidan ailesinin evinin tavanı, 2 yaşındaki çocuklarının üzerine çöktü.

Gürültüyü duyan anne Zeynep Figan, salondaki tavan sıvalarının çocuğunun üzerine düştüğünü gördü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, salonun eşyaları büyük zarar gördü.

İKİ GÜN SONRA DA DAİREYİ SU BASTI

Yaralanmanın olmadığı bu olaydan iki gün sonra, kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle Figan ailesinin yaşadığı evi bu kez de su bastı. Evin büyük bir kısmı su altında kalırken aile, eşyalarını tahliye etmek zorunda kaldı.

"GÜCÜMÜZ YETMİYOR BAŞKA BİR EVE ÇIKMAYA"

Yaşananlara dair konuşan Zeynep Figan, daha önce de benzer problemlerle karşılaştıklarını belirtirken, ekonomik durumlarının taşınmaya elverişli olmadığını vurguladı.

Durumlarını anlatan anne Figan, şu ifadeleri kullandı:

"Eşim asgari ücretle çalışıyor, bir akaryakıt istasyonunda işe gireli üç ay oldu. Eşimin fıtık problemi var; izin de alamıyor, ameliyat da olamıyor, aksi takdirde mağdur oluruz. Tek çalışan eşim. Son yağmurda koridoru ve mutfağı komple su bastı. Buraya su gelmesin diye kapıların önüne gaz beton yaptırdık.

Açıkçası mağduruz ve yetkililerden bir yardım bekliyoruz. Gücümüz başka bir eve çıkmaya yetmiyor. Kendimi geçtim, çocuklarımın rahat bir hayat yaşaması için çabalıyoruz. Ek iş olarak çöpe çıkıyoruz, bakkal ve ev temizliğine gidiyorum. Bütün eşyalarımız, halılarımız battı. Yıkayabildiğimi yıkadım, yıkayamadığımı çöpe attım. Şimdi tavanı yaptıracaklar ama bu tavan yine çökecek. Ev sahibi de baktı ve 'Komple çökecek' diyor."

"YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORUM"

Baba Sedat Figan da yetkililerin duruma el atması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Önce tavan çöktü, ardından su bastı. İmtihan diyoruz ama artık çabalıyoruz, uğraşıyoruz. Maddi imkansızlıklar, çocukların gelecek kaygısı derken bayağı bir geçim sıkıntısındayız. Yetkililerden yardım bekliyorum. Artık ne söyleyeyim, lafın bittiği yerdeyim." (DHA)