Önce şüpheli ölümden takipsizlik aldı sonra Mihriban'ı domuzların eşelediği yere gömdü

26 yaşındaki Mihriban Yılmaz'ı öldürüp ormana gömen Fatih İnan, hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada "Öldüğüne inanamadım, domuzların eşelediği bir yere gömdüm" savunmasını yaptı. Mahkeme, daha önce başka bir kadının şüpheli ölümünde DNA'sı bulunmasına rağmen hakkında 'takipsizlik' verilen sanığın akıl sağlığı raporunu isterken, dosyada tutuklu yargılanan kardeşini adli kontrol şartıyla tahliye etti.

Mihriban Yılmaz

"DOMUZLARIN EŞELEDİĞİ YERE GÖMDÜM" SAVUNMASI VE 1 TAHLİYE

İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülmeye başlanan duruşma, olayın faili Fatih İnan'ın ifadeleriyle açıldı. Duruşmaya tutuklu İnan kardeşler, tutuksuz sanıklar, Mihriban Yılmaz'ın annesi Sevim Yılmaz, babası Fehmi Yılmaz ve avukatlar katıldı. Üzerine atılı suçlamaları reddeden tutuklu sanık Fatih İnan, mahkemedeki savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce görüşmemiştik. Bana sosyal medya üzerinden arkadaşlık isteği gönderdi. Bir süre sonra görüşmeye karar verdik. Mesajlaşmalarımız üzerinden beni tehdit etti. Telefonu elinden almaya çalışırken bağırmaya başladı ve elimle ağzını kapattım. Nefessiz kaldığını düşünemedim. Bildiğim kadarıyla kalp masajı yaptım. Öldüğüne inanamadım. Sonra da domuzların eşelediği bir yere gömdüm."

Mihriban'ın annesi Sevim Yılmaz ve babası Fehmi Yılmaz, sanıklara tepki göstererek en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti. Diğer tutuklu sanık Ömer İnan tahliyesini isterken, tutuksuz sanıklar suçlamaları reddetti. Savunmaların ardından ara kararını açıklayan heyet; Fatih İnan hakkında Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden akıl sağlığı raporu istenmesine, tutukluluk halinin devamına ve kardeşi Ömer İnan'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Fatih İnan

ŞÜPHELİ ÖLÜMDE DNA'SI ÇIKTI, 'KALP KRİZİ' DENİLEREK TAKİPSİZLİK VERİLDİ

Mihriban Yılmaz cinayeti davası, Fatih İnan hakkındaki bir başka şüpheli ölümü de gün yüzüne çıkardı. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir fabrikada iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Naile Büşra Sarıgül, 3 Ağustos 2023'te yüksekten düşerek yaşamını yitirdi. Sarıgül'den alınan DNA örneklerinde Fatih İnan'a ait sperm örneklerine rastlandı. Buna rağmen ölümün kalp krizi sonucu meydana geldiği belirtilerek İnan hakkında 'Kovuşturmaya yer yok' kararı verildi. Fatih İnan'ın Mihriban Yılmaz cinayetiyle tutuklanması üzerine, soruşturma savcısı Sarıgül'ün ölümüyle ilgili verilen 'Kovuşturmaya yer yok' kararının kaldırılmasını talep etti.

Büşra Sarıgül

KAMERAYA YANSIYAN CİNAYET VE 10 KİLOMETRELİK ORMAN YOLU

Mahkemeye taşınan cinayet süreci, 29 Aralık 2025'te Bornova Ümit Mahallesi'nde başladı. Ailesiyle oturan Mihriban Yılmaz, akşam saatlerinde evden çıkıp akrabalarının yanına gitti. Bir süre sonra "Biriyle görüşeceğim" diyerek ayrılan Yılmaz'dan haber alamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Yılmaz'ın olay günü saat 20.30 sıralarında 7309 Sokak'taki boş arsaya giderek burada kendisini bekleyen kamyonete bindiğini ve aracı kullanan kişinin aynı binada oturan Fatih İnan olduğunu tespit etti.

Güvenlik kamerası görüntülerinde; Fatih İnan'ın kamyonetiyle Ümit Mahallesi'nden ayrılıp orman yoluna girdiği ve yaklaşık 10 kilometre ilerlediği belirlendi. Polis, 11 Ocak'ta Fatih İnan ile R.Ç. (34), R.Ç. (32), H.İ. (37) ve Ö.İ.'yi (25) gözaltına aldı. Cinayet Büro dedektiflerinin sorgusunda suçunu itiraf eden İnan, Yılmaz'ı boğarak öldürdüğünü ve cesedini ormana gömdüğünü söyledi. Polis eşliğinde gösterdiği bölgede Yılmaz'ın cansız bedeni bulundu. Fatih İnan tutuklanırken, diğer 4 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE İŞTİRAK SUÇLAMALARI

Soruşturmanın ilerleyen günlerinde, 16 Ocak'ta Fatih İnan'ın kardeşi Ömer İnan da gözaltına alındı. Cep telefonlarının incelemeye alındığı dosyada delillerin henüz tam olarak toplanmadığı ve yeni şüphelilerin eklenebileceği ifade edildi. Ömer İnan, 'Kasten öldürme eylemine yardım eden sıfatıyla iştirak ettiği' ve 'kuvvetli suç şüphesi' gerekçesiyle tutuklandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede savcılık; Fatih İnan hakkında 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası talep etti. Diğer sanıklardan Ömer İnan ile R.Ç. ve eşi R.Ç. için 'Suça iştirak'ten ağırlaştırılmış müebbet hapis istenirken, olayda kullanılan aracın sahibi amca H.İ. hakkında 'Suça yardım etmek'ten 20 yıla kadar hapis cezası istendi.