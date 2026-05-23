İş insanlarına çek imzalatıp icraya veren çeteye operasyon: 6 tutuklama!

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Yağma' suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 8 şüpheliye 19 Mayıs’ta Bursa ve İstanbul'da belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda M.D., M.S., M.S., C.S., K.K., B.D. ve Y.B. isimli 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerden T.I.'nın ise zaten başka bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu tespit edilerek hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

RUHSATSIZ SİLAHLAR VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikamet ve iş yeri adreslerinde gerçekleştirilen eş zamanlı aramalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek,

18 adet fişek ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

İŞ İNSANLARINI BAĞ EVİNDE REHİN TUTMUŞLAR

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle örgütün kan donduran yöntemleri de gün yüzüne çıktı.

Şüphelilerin, Gemlik ilçesinde et kombine ticaretiyle uğraşan iş insanlarını hedef aldığı belirlendi. Mağdurları "alacak-verecek" bahanesiyle tuzaklarına düşüren örgüt üyelerinin, iş insanlarını zorla borçlandırdığı, baskı ve tehditle çek imzalattığı ve bir bağ evinde zorla alıkoyarak rehin tuttukları ortaya çıktı.

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER

Örgüt üyelerinin, iş insanlarından ölüm tehdidiyle tahsil etmeye çalıştıkları çeklerin toplam bedelinin yaklaşık 33 milyon TL olduğu öğrenildi.

Suç örgütünün bununla da yetinmeyip, tehdit ve baskıyla zaten tahsil ettikleri bu çekleri, ayrıca tekrar icra yoluyla tahsil etmeye yöneldikleri tespit edildi.

ÖRGÜT LİDERİ AVUKAT, SAĞ KOLU CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

Yürütülen çalışmalarda, organize suç örgütünün liderliğini avukatlık yapan M.D.'nin yürüttüğü belirlendi. Ayrıca şüphelilerden M.S.'nin, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir cezaevi firarisi olduğu ve dışarıda örgüt adına aktif olarak faaliyet yürüttüğü sırada yakalandığı öğrenildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.D., M.S., M.S., K.K., C.S. ve T.I. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)