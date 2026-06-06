Önce felç geçirdi, sonra 4 evladı ve eşini toprağa verdi! Şengül annenin akılalmaz yaşam savaşı...

Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Yolüstü köyünde yaşam mücadelesi veren 8 çocuk annesi Şengül Gezer, hayatı boyunca peşini bırakmayan büyük trajedilere rağmen, torunları için hayata tutunmaya çalışıyor. Yıllar içinde dört evladını ve eşini kaybeden Gezer, yaşadığı tarifsiz acılara inat, geride kalan ailesinin geleceği için hayvancılık yaparak ayakta duruyor.

Şengül Gezer’in bitmek bilmeyen sınavı 1982 yılında, dünyaya getirdiği Yeşim adlı bebeğini doğumun hemen ertesi günü kaybetmesiyle başladı. Bu ani ve ağır acının etkisiyle felç geçiren ve uzun tedaviler sonucu yeniden ayağa kalkan Gezer'i, kader sonraki yıllarda da sınamaya devam etti.

2005 yılında 11 yaşındaki kızı Gözde'yi yaylada attan düşmesi sonucu kucağında kaybeden acılı anne, 2012 yılında ise büyük oğlu Savaş'ı yaylada hayvan beklerken yıldırım düşmesi sonucu toprağa verdi. Takvimler 2021 yılını gösterdiğinde hayat arkadaşı Yalçın Gezer'i kanserden kaybeden Şengül Gezer, son büyük yıkımı ise Aksu Yaylası'nda çığ altında kalan ve cansız bedenine tam 125 gün sonra ulaşılan 44 yaşındaki oğlu Bülent ile yaşadı.

OĞLUNUN CENAZESİNİN BULUNMASI İÇİN ADAK ADADI

Oğlunun cenazesinin bulunması için adaklar adayan acılı anne, Bülent’in kaybıyla adeta dünyasının karardığını söyledi. Son bayramını gözyaşları içinde geçirdiğini belirten Gezer şöyle konuştu:

"Her şeyimiz Bülent’ti; varlığımız, anamız, babamız, kardeşimiz, evladımız Bülent’ti. Hep onun eline avucuna bakardık. Tarif edilmez acılar çektik. Bağrımıza bastık onun acısını. Büyük oğlanın acısını gördük, kızların acısını gördük, eşimin acısını gördük. Geçim dünyası, çalışıyorsun, ediyorsun ki bir şey olsun. Geride 4 tane torunum var. Onları yuva sahibi yapabilmek için çalışıyoruz. Bayramım gözü yaşlı geçti. Her kapı açıldığında dedim ki ‘Bülent geliyor’. Koyun doğurmaya başladı, gece saat 04.00’te kalktım, sobayı yaktım ki ‘Bülent geliyor, üşümesin de Bülent gelip de ısınır' diye. 5 ayımı ben bu hallerde geçirdim.

"KİMSE EVLAT ACISIYLA SINANMASIN"

Evlat acısını Allah kimsenin başına vermesin. Aç kalsın, susuz kalsın, kapıda dilensin, taşısın, toplasın, toprağı yesin de evlat acısını çekmesin. Cenabıallah'a sığınmışım. Mevla'm kimseyi evlat acısıyla sınanmasın. Allah’a çok şükür ki onu karların altından oradan aldılar, bana teslim ettiler. Getirdik cenazeyi, bir gece de evde sakladım. Cenazesi bulunsun diye kurban adak etmiştim, onu da yurda verdim, kestirdim; helali hoş olsun. Ben çocuklarımı o kadar severdim ki; şimdi bir yere gidemiyorum."

Gezer, şimdi geride kalan dört kızı ve kaybettiği çocuklarından miras kalan 4 torunu için zorlu bir yaşam mücadelesi veriyor. Torunlarını büyütebilmek ve onlara güzel bir gelecek sunabilmek için her sabah gün ağarmadan kalkıp ahıra giren fedakar anne, besicilik yaparak evini geçindiriyor. Günlük ağır işlerin ardından ise her gün eşinin ve evlatlarının mezarına giderek dualar eden Gezer, evde çocuklarının eski fotoğraflarına bakarak hasret gidermeye çalışıyor. (DHA)