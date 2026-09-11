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Halk TV Türkiye Önce eşine sonra polise saldırdı

Önce eşine sonra polise saldırdı

Bursa’da uyuşturucudan suç kaydı bulunan Selim A., gece yarısı eşine saldırdı. İhbarla adrese gelen polis ekiplerini de hedef alan şüpheli, biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı.

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Önce eşine sonra polise saldırdı

Olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi Çevre Yolu Caddesi’nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Selim A., henüz belirlenemeyen bir nedenle eşine saldırdı. Çevrede bulunan vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

BİBER GAZIYLA DURDURULDU

Olay yerine ulaşan emniyet güçleri şiddeti engellemek için müdahalede bulundu. Ancak şüpheli Selim A., olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırdı. Şüpheli, görevli polislerin biber gazı kullanması sonucu etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

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UYUŞTURUCUDAN SUÇ KAYDI ÇIKTI

Etkisiz hale getirilmesinin ardından polis merkezine götürülen Selim A.’nın yapılan kimlik ve arşiv incelemesinde, daha önceden uyuşturucu madde kullanmaktan suç kaydının bulunduğu belirlendi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Eşine ve kamu görevlilerine saldıran şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam ediyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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