On binlerce ton üretiliyor: Avrupa "Türk kirazı" için sıraya girdi

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesi, Türkiye'nin en önemli kiraz üretim merkezlerinden biri olma özelliğini bu yıl da sürdürüyor. İlde yaklaşık 46 bin dekar alanda üretilen Ziraat 0900 Napolyon cinsi kiraz, yurt dışında 'Türk kirazı' adıyla tanınıyor.

Coğrafi işaret tescilli Sultandağı kirazı koyu kırmızı rengi ve yoğun aromasıyla özellikle Avrupa'daki üst gelir grubuna hitap eden zincir marketlerde tercih ediliyor.

"DÜNYANIN EN KALİTELİ KİRAZLARINDAN BİRİ"

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak, bölgenin rakımı, iklim koşulları ve toprak yapısının kirazı farklılaştırdığını belirtti.

"Ülkede ve dünyada birçok bölgede kiraz yetiştirilmesine rağmen rakım, iklim koşulları, toprak yapısı ve havzanın özellikleri dolayısıyla bölgede yetiştirilen Napolyon kirazı, dünyanın en kaliteli ve lezzetli kirazlarından biri olarak bilinmekte ve değerlendirilmektedir" dedi.

REKOLTE 56 BİN TONA ULAŞACAK

Parlak, bu yıl yağışların yeterli ve iklim koşullarının uygun geçtiğini vurgulayarak önceki yıllara kıyasla daha yüksek verim beklediklerini açıkladı. 2026 için öngörülen toplam rekolte 56 bin ton olarak hesaplandı. Bu üretimin yaklaşık 36 bin tonu Sultandağı'ndaki çiftçilerden karşılanacak.

Hasatla birlikte ihracat sürecinin de başlayacağını söyleyen Parlak, kirazların ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine gönderileceğini belirtti.

"38 YILDIR KİRAZ YETİŞTİRİYORUM"

55 yaşındaki kiraz üreticisi Musa Durak, 38 yıldır bu işin içinde olduğunu anlattı. Kiraz yetiştiriciliğinin zahmetli bir uğraş olduğunu vurgulayan Durak, bu sezona umutla baktığını söyledi.

"Çocuk nasılsa kiraz ağacı da öyle. Bu yıl güzel bir sezon bekliyoruz. Benim arazimden 200 ton kiraz rekoltesi bekliyorum. İnşallah, para kazanırsak bizden mutlusu olmaz" dedi.

(AA)