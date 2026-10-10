Ölümden kurtardığı eşi tarafından katledildi! Bebeğine mama alabilmek için buluşmuştu...

Trabzon’da 33 yaşındaki Gülşah Oktay’ın, 20 gün önce boşandığı Aydın Yediparmak tarafından sokak ortasında vurularak öldürülmesine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Oktay’ın, olaydan 14 gün önce ilaç içerek intihara kalkışan Yediparmak’ın hayatını kurtardığı öğrenildi. Katil Yediparmak, icradan kurtulmak için boşandıklarını, Oktay'ın da bebeğine mama alabilmek için yanına geldiğini ifadesinde açıkladı.

Olay, 6 Ekim’de Arsin ilçesi Yeşilce Mahallesi’nde meydana geldi. Aydın Yediparmak ile Gülşah Oktay, buluştukları araçta henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından Yediparmak, yanında bulunan tabancayla Oktay’a ateş etti.

Vücuduna 7 kurşun isabet eden Oktay, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Oktay, hastanede hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

14 GÜN ÖNCE ÖLÜMDEN KURTARDI

Soruşturmada, Aydın Yediparmak’ın olaydan 14 gün önce maddi sıkıntılar nedeniyle intihara kalkıştığı belirlendi. Evinde 4 tablet ilaç içerek fenalaşan Yediparmak’ın yanına giden Gülşah Oktay’ın, çöp kutusunda boş ilaç kutularını görmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verdiği öğrenildi.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Yediparmak’ın, o gün polise verdiği ifadede baygın olduğu için telefonu ve kapı zilini duymadığını söylediği, kimseden şikayetçi olmadığını belirttiği ifade edildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ: İCRA İÇİN BOŞANMIŞLAR

Hakkında 4 ayrı suç kaydı bulunduğu öne sürülen Aydın Yediparmak, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Borcu olduğunu söyleyen Yediparmak, ifadesinde şunları söyledi:

"Eşimin üzerinde taşınmaz olduğu için icradan kurtulmak amacıyla anlaşmalı boşandık. Boşandıktan sonra Gülşah annesiyle yaşıyordu. Maddi sıkıntılar nedeniyle aramızda tartışmalar çıkıyordu, bana verdiği borç parayı geri istiyordu. Olay günü yeni doğan çocuğumuzun mamasının bittiğini söyledi ve kimlik işlemleri için buluştuk. Giderken gül alıp koltuğun üstüne koydum. İşlemleri hallettik ve evimin önüne geldik. Şarjım bittiği için şarj aletini evden aldım. Gülşah bana verdiği borcu sordu, ardından bana 'hırsız' deyip ailemi suçladı. Bunu gururuma yediremedim. Ben de silahımı çekerek ateşledim. Silaha engel olmaya çalıştı, araçtan inip ayağını tutarak yürüyordu. Kendisine yetiştim ve silahı tekrar ateşledim. Yere düşünce silahı bıraktım ve eve çıktım. Olay anlık gelişti, pişmanım"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydın Yediparmak, çıkarıldığı hakimlikçe "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)