Ölümden döndü 8 ay sonra yeniden doğdu: Kafatası kemiği aylarca karnında saklandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Dindarlı Mahallesi'nde yaşayan üç çocuk annesi Iraz Yavaş, geçtiğimiz ekim ayında ağır bir trafik kazası geçirdi. Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 52 yaşındaki kadının beyninin sağ yarım küresinde hayati tehlike oluşturan bir kanama tespit edildi. Hastaya hızla müdahale eden doktorlar, beyin ödemine bağlı kafa içi basıncını düşürmek için son derece kritik bir karar alarak hastanın kafatası kemiğinin bir bölümünü çıkardı. Çıkarılan bu kemik parçası, geçici olarak hastanın karın duvarında, cilt altında muhafaza edilmeye başlandı.

"KAFATASI KEMİĞİMİ KARIN BÖLGEME KOYMUŞLAR"

Zorlu ameliyatın ardından yoğun bakım, servis ve rehabilitasyon süreçlerini başarıyla atlatan Iraz Yavaş'ın genel sağlık durumu zamanla iyiye gitti. Bunun üzerine cerrahi ekip, 8 ay boyunca karın boşluğunda güvenle saklanan kafatası kemiğini ameliyatla alıp tekrar eski yerine yerleştirdi. İki aşamalı bu zorlu tıbbi sürecin sonunda tamamen sağlığına kavuşan Iraz Yavaş, "Kafatası kemiğimi karın bölgeme koymuşlar. 8 ay sonra da tekrar başıma yerleştirdiler. Sağlığıma kavuştum. Dr. Ahmet Sancar Topal ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah beni evlatlarıma bağışladı." dedi.

Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Sancar Topal

HASTANEDE BİR İLK BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

Operasyonları başarıyla yürüten Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Sancar Topal, hastanın güncel sağlık durumunun oldukça iyi olduğunu belirtti. Ağır kafa travmalarında kafatasının bir kısmının cerrahi müdahaleyle çıkarılmasının hayat kurtarıcı bir yöntem olduğunun altını çizen Topal, "Bu operasyon hem beynin korunması hem de hastanın yaşam kalitesinin artırılması açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca bu ameliyatın hastanemizde ilk kez başarıyla gerçekleştirilmiş olmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz." diye konuştu. (AA)