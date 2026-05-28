Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Ölüdeniz'de bayram yoğunluğu: Plaj doldu, yollarda kilometrelerce kuyruk oluştu

Ölüdeniz'de bayram yoğunluğu: Plaj doldu, yollarda kilometrelerce kuyruk oluştu

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Muğla Fethiye'deki dünyaca ünlü Ölüdeniz Plajı tatilcilerle dolup taştı. Yoğunluk nedeniyle Fethiye-Ölüdeniz kara yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, yaşanan bu hareketlilik turizmcilerin yüzünü güldürdü.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Ölüdeniz'de bayram yoğunluğu: Plaj doldu, yollarda kilometrelerce kuyruk oluştu

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde tatilciler sahillere akın etti. Erken saatlerden itibaren hareketliliğin başladığı Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz Plajı, kısa sürede tatilcilerle dolup taştı.

ÖLÜDENİZ'DE YAZ YOĞUNLUĞU

Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının ise 23 derece olarak ölçüldüğü Fethiye'de, yerli ve yabancı turistler güneşli havanın tadını çıkardı. Muhteşem doğasıyla bilinen Ölüdeniz Plajı'na gelen tatilcilerin kimileri sahilde güneşlenmeyi tercih ederken, kimileri de berrak sulara kendilerini bırakarak serinledi.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Dünyaca ünlü plajdaki bu yoğunluk bölgedeki ulaşımı da etkiledi. Ölüdeniz'e gitmek isteyen binlerce tatilci nedeniyle, Fethiye-Ölüdeniz kara yolunda uzun araç kuyrukları ve trafik yoğunluğu meydana geldi.

Bayram tatili İstanbul'a yaradı: Trafik yoğunluğu haritası yemyeşilBayram tatili İstanbul'a yaradı: Trafik yoğunluğu haritası yemyeşil

TURİZMCİLERİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Bölgedeki turizm işletmecileri, Kurban Bayramı dolayısıyla yaşanan bu büyük hareketlilikten son derece memnun olduklarını dile getirdi.

Yetkililer ve işletme sahipleri, Ölüdeniz ve çevresindeki bu yoğun temponun bayram tatili süresince artarak devam etmesini beklediklerini belirtti. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kurban Bayramı Muğla
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro