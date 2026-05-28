Ölüdeniz'de bayram yoğunluğu: Plaj doldu, yollarda kilometrelerce kuyruk oluştu

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde tatilciler sahillere akın etti. Erken saatlerden itibaren hareketliliğin başladığı Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz Plajı, kısa sürede tatilcilerle dolup taştı.

ÖLÜDENİZ'DE YAZ YOĞUNLUĞU

Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının ise 23 derece olarak ölçüldüğü Fethiye'de, yerli ve yabancı turistler güneşli havanın tadını çıkardı. Muhteşem doğasıyla bilinen Ölüdeniz Plajı'na gelen tatilcilerin kimileri sahilde güneşlenmeyi tercih ederken, kimileri de berrak sulara kendilerini bırakarak serinledi.

KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Dünyaca ünlü plajdaki bu yoğunluk bölgedeki ulaşımı da etkiledi. Ölüdeniz'e gitmek isteyen binlerce tatilci nedeniyle, Fethiye-Ölüdeniz kara yolunda uzun araç kuyrukları ve trafik yoğunluğu meydana geldi.

TURİZMCİLERİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Bölgedeki turizm işletmecileri, Kurban Bayramı dolayısıyla yaşanan bu büyük hareketlilikten son derece memnun olduklarını dile getirdi.

Yetkililer ve işletme sahipleri, Ölüdeniz ve çevresindeki bu yoğun temponun bayram tatili süresince artarak devam etmesini beklediklerini belirtti. (DHA)