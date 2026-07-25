Oltadan kurtarılan Göksu ve Mersin tedavi sonrası adım adım izlenecek

Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Araştırma Merkezi, daha önce 6 yeşil deniz kaplumbağasına uydu takip cihazı taktıktan sonra şimdi iki yeni bireyi denizle buluşturdu. Oltaya takılıp yaralanan kaplumbağalar tedavi edildikten sonra 1-1,5 yıl boyunca izlenecek.

Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Rehabilitasyon Merkezi ile Kızkalesi Rotary Kulübü'nün desteğiyle yürüttüğü projede iki yeni kaplumbağaya uydu takip cihazı taktı. "Göksu" ve "Mersin" adı verilen yeşil deniz kaplumbağaları Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinlikle denize bırakıldı.

OLTAYA TAKILIP YARALANAN İKİ CANLI

Denize kavuşan iki kaplumbağadan birinin boğazına, diğerinin kulaç kısmına balıkçı oltası takılmıştı. Her iki canlı da Doğa Koruma ve Milli Parklar Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gördükten sonra sağlığına kavuştu.

GÖÇ YOLLARI VE KIŞLAMA ALANLARI TESPİT EDİLECEK

Merkez Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, projenin amacını kaplumbağaların göç yollarını, beslenme alanlarını ve kışlama bölgelerini belirlemek olarak tanımladı. Ergene, uydu cihazlarıyla 1-1,5 yıl sürecek izlemenin bu canlıları korumak için önemli adımlar atılmasını sağlayacağını vurguladı.

Ergene, "Hem Mersin özelinde hem de ülke genelinde deniz kaplumbağaları ve deniz hayatıyla ilgili bilinmeyen çok şey var. Deniz kaplumbağaları deniz yaşamı içerisinde neredeler? Hangi bölgeleri daha çok kullanıyorlar? Beslenmeye yoğunlaştıkları alanlar nereler? Bunları anlamlandırabilmek ve anlayabilmek için yapmış olduğumuz bir çalışma olacak ve sonucu da bu canlıları koruyabilmek için önemli adımların atılmasını sağlayacak" diyor.

8 KAPLUMBAĞA UYDU İLE İZLENİYOR

Proje kapsamında daha önce "Kızkalesi", "Mersin Üniversitesi", "Atlas", "Soli", "Yüzüncü Yıl Davultepe" ve "Alata" adlı 6 yeşil deniz kaplumbağası da uydu takip cihazıyla denize bırakılmıştı. Yeni eklenen iki canlıyla birlikte projede izlenen kaplumbağa sayısı 8'e ulaştı.

(AA)