Olta iğnesi az kalsın canından ediyordu: Şimşek artık doğal ortamına döndü

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda yumurta bırakmak için kıyıya çıkan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının ağzında olta iğnesi tespit edildi. DEKAMER'de tedavisi tamamlanan kaplumbağa 'Şimşek' adıyla doğal yaşam alanına bırakıldı.

İztuzu Kumsalı'nda koruma ve izleme çalışmalarını sürdüren Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri, yuvalama için kıyıya çıkan bir iribaş deniz kaplumbağasının ağzında olta iğnesi fark etti. Merkeze alınan kaplumbağanın ağzındaki iğne başarıyla çıkarıldı. Röntgen incelemesinde başka yabancı cisme rastlanmadı.

Tedavisi tamamlanan kaplumbağaya 'Şimşek' adı verildi. SARÇED, Green Nature Sarıgerme Hotel ve DEKAMER görevlilerinin katılımıyla Şimşek denize salındı.

'14 GÜNDE YENİDEN YUMURTLAMAYA GELİYORLAR'

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, yuvalama dönemindeki dişi kaplumbağaların tedavisinde zamanla yarıştıklarını vurguladı.

Kaska, "Yuvalama dönemindeki dişi deniz kaplumbağalarının tedavisini en fazla 10 gün içinde tamamlamak zorundayız. Çünkü yaklaşık 14 gün arayla yeniden yumurtlamak için kıyıya çıkıyorlar. Şimşek'in ağzındaki olta iğnesini başarıyla çıkardık. Röntgen kontrollerinde başka bir olta iğnesi bulunmadığını gördük ve bugün yeniden doğal yaşam alanına uğurladık" dedi.

GÖNÜLLÜLERİN DİKKATİ HAYAT KURTARDI

Şimşek'in ağzındaki olta iğnesini gönüllülerin fark ettiğini belirten Kaska, yuvalama döneminde yaralı dişilerin tespit edilmesinin türün korunması açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekti. Yetişkinliğe ulaşabilen yavru sayısının oldukça düşük olduğunu hatırlatan Kaska, bu nedenle her bir üreme çağındaki dişinin hayatta kalmasının büyük değer taşıdığını vurguladı.

TEDAVİ SÜRECİ UZUN VE MALİYETLİ

Yaralı kaplumbağaların tedavisinin beslenme, ilaç ve bakım giderleri nedeniyle ciddi kaynak gerektirdiğini ifade eden Kaska, Ortaca Belediyesi, SARÇED ve Green Nature Sarıgerme Hotel'in bu masrafları karşılamada önemli katkı sağladığını söyledi.

İztuzu Kumsalı'ndaki yuva koruma ve izleme çalışmaları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle her yıl sürdürülüyor.

Kaska, tedavisi tamamlanarak denize bırakılan hayvanların doğa koruma farkındalığının artmasına katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

(AA)