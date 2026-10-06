Öldürdüğü kuşların başını kesti: Vahşeti kaydedip paylaştı

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Antalya'da kuşları öldürdüğü anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaşan Yusufcan Turay, tutuklandı. Turay, kuşlardan birinin başını ağzıyla ısırıp kopardı. 2 kuşun ise başlarını bıçakla kesti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Konaklı Mahallesi'nde Yusufcan Turay'ın, evi ve çevresinde kuşları öldürüp sosyal medyada paylaştığı belirlendi.

O ANLARI KAYDEDİP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Yusufcan Turay, kuşlardan birinin başını ağzıyla ısırıp kopardı. 2 kuşun ise başlarını bıçakla kesti. O anları da cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaşıldı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ, TUTUKLANDI

Görüntüler tepki toplarken, Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Yusufcan Turay'ı gözaltına aldı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından Yusufcan Turay, bugün sabah saatlerinde Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Turay çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (DHA)