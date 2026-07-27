Öldürdüğü Bedriye'yi battaniyeye sarıp götürdüğü anlar ortaya çıktı! Her şey 7 dakika sürdü

Gültepe’de ortadan kaybolduktan sonra, Ayazağa’da ormanlık alanda battaniyeye sarılı cesedi bulunan 24 yaşındaki Bedriye Karaçay ile ilgili soruşturmada yeni görüntüler ortaya çıktı. Olayı gerçekleştirdikten sonra polis tarafından yakalanan Volkan K. "O gün birlikte düğüne gitmiştik. Döndüğümüzde evde tartışma çıktı. Beni aldattığından şüpheleniyordum. Onu ellerimle boğdum. Gece yarısından sonra bir battaniyeye sararak ormanlık alana attım. Normal hayatıma devam ettim" dedi. Şüphelinin cesedi atmaya giderken güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 21 Temmuz günü saat 20.30 sıralarında Telsizler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay, iddiaya göre eşi Volkan K. ile evde yaşadığı tartışmanın ardından ortadan kayboldu.

Yakınlarının kadından haber alamaması üzerine 23 Temmuz'da Ümraniye’de polise başvuran Gökhan G. "Yengeme 2 gündür ulaşamıyorum. Onunla evli olan kardeşim sorunlu biri. Ona bir şeyler yapmış olabilir. Hayatından endişe ediyorum" dedi.

EŞİ ÖNCE 'BİLMİYORUM' DEDİ

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis kayıp olan Bedriye Karaçay’ı bulmak için harekete geçti. Evine giden polisleri kapıda karşılayan koca Volkan K. "Eşimle kavga etmiştik. O da bir taksi çağırarak evi terk etti. Şimdi nerede bilmiyorum" dedi. Polis Volkan K.’yı teknik ve fiziki takibe alırken, olayla ilgili güvenlik kameraları incelenmeye başladı.

GÜVENLİK KAMERALARINDAKİ 7 DAKİKALIK AYRINTI SAYESİNDE CESET BULUNDU

Yapılan çalışmalarda Volkan K.’nın 22 Temmuz saat 03.45’te evinden otomobiliyle ayrıldığı Ayazağa Ormanlık alana doğru gittiği belirlendi. Aracıyla ormanlık alana giren Volkan K.’nın yaklaşık 7 dakika sonra aynı yoldan hızla döndüğü görüldü.

Bu gelişme üzerine Ormanlık alanda yapılan aramada Bedriye Karaçay’ın battaniyeye sarılı cesedi yol kenarında bulundu. Cesedin ayak kısmında vahşi hayvanlar tarafından tahribat oluştuğu da öğrenildi.

GÖZALTINA ALINAN EŞ SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Bu gelişme üzerine Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Volkan K.’yı yakalamak için harekete geçti. Gültepe’de bulunan evinden Ataşehir’e kaçan şüpheli Volkan K. burada gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorgulanan şüpheli cinayeti tüm detayları ile anlattı.

"ONU ELLERİMLE BOĞDUM"

Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinde ifade veren Volkan K. eşiyle kendisini aldattığını düşündüğü için daha önceden de kavga ettiklerini söyleyerek "Olay günü birlikte düğüne gittik. Geri döndüğümüzde onunla evde kavga ettik. Beni aldattığını düşündüğüm için kavga sırasında onu ellerimle boğdum" dedi.

"OTOMOBİLE KOYUP CESEDİ ORMANA ATTIM"

Olayın ardından öldürdüğü eşinin, anne ve babasına "Kızınızla kavga ettim. Bir taksi çağırarak evden ayrıldı. Haberiniz olsun" diyerek haber veren Volkan K.’nın tekrar evine döndüğü öğrenildi. Evde cesedi bir battaniyeye saran ardından iple bağlayan Volkan K. ifadesinde "Gece saat 03.45 sıralarında otomobili kapıya yanaştırdım. Cesedi kucaklayarak aracın arka koltuğuna taşıdım. Sonra ormanlık alana doğru götürüp yol kenarına attım. Daha sonra geri dönerek uyudum" dedi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli Volkan K. çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)