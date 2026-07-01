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Halk TV Türkiye Olaylı pasaj parça parça yıkılıyor

Olaylı pasaj parça parça yıkılıyor

Kocaeli'nde bir yıldır gündemi meşgul eden Bilin Pasajı için sona gelindi. 5 Ocak'tan beri mühürlü olan pasajın yıkımına bu cuma başlanacağı öğrenildi.

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Olaylı pasaj parça parça yıkılıyor
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, riskli yapı olduğu gerekçesiyle yıkım ruhsatı alınan tarihi Bilin Pasajı'nın yıkımı için geri sayım başladı.

Kocaeli gündeminde bir yıldır yer tutan Bilin Pasajı’nda, esnaf ile hissedarlar arasında yaşanan anlaşmazlık sürecinde sona gelindi. Tartışmalara konu olan pasajın, alınan karar doğrultusunda tamamen yıkılacağı bildirildi.

YIKIMINA BAŞLANACAK

Hazırlanan bilirkişi raporunda, yapının birden fazla açıdan kusurlu olduğu ve mevcut haliyle can güvenliğinin olmadığı tespit edildi. Bu değerlendirme sonrası pasaj için yıkım ruhsatı alındı.

Olaylı pasaj parça parça yıkılıyor - Resim : 1

Özgür Kocaeli'nin haberine göre, yaşanan sürecin ardından, Bilin Pasajı’nın yıkım çalışmalarının bu cuma günü (3 Temmuz) saat 22.00 itibariyle başlanacağı öğrenildi.

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GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Yıkım öncesi bölgede geniş güvenlik önlemleri alınacak. Binanın çevresi kapatılarak iskele kurulacak, iş güvenliği amacıyla dış cepheye koruyucu file çekilecek.

Ayrıca, Fethiye Caddesi’nin parke zeminine zarar gelmemesi için kaldırım üzerine beton platformlar yerleştirileceği ve yıkım araçlarının bu alan üzerinden çalışacağı ifade edildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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