"Olan var olmayan var" dedi: 27 ton karpuzu bedava dağıttı

Tokat'ın Zile ilçesinde karpuz üreten Mehmet Kutsal, tıra yüklediği yaklaşık 27 ton karpuzla belediyenin önüne geldi.

Gerekli izinleri alan Kutsal, vatandaşlara karpuzları ücretsiz dağıttı. Vatandaşların çevresinde kalabalık oluşturduğu tırda yüklü karpuzlar kısa sürede tükendi.

"OLAN VAR, OLMAYAN VAR"

Kutsal, yaptığı açıklamada karpuz veriminin bu yıl çok iyi olduğunu belirterek, "Allah bize verdiği müddetçe bu geleneği bozmayacağım. Olan var, olmayan var. Vatandaş karpuz yesin. Bu sene de maşallah bereketli bir sezon yaşıyoruz." dedi. (AA)

KARPUZUN FAYDALARI

Karpuz, yaz aylarında hem serinletici özelliği hem de besin değeriyle öne çıkıyor. Uzmanlar, yaklaşık yüzde 90'ı sudan oluşan karpuzun sıcak havalarda vücudun sıvı ihtiyacının karşılanmasına katkı sağladığını belirtiyor.

BAĞIŞIKLIĞI VE KALP SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

C ve A vitaminleri bakımından zengin olan karpuz, bağışıklık sisteminin normal işleyişini desteklerken cilt ve göz sağlığına da katkı sunuyor. İçerdiği likopen sayesinde güçlü bir antioksidan kaynağı olan meyvenin, hücreleri oksidatif strese karşı korumaya yardımcı olabileceği ifade ediliyor. Potasyum ve sitrülin içeriğiyle de kalp ve damar sağlığını destekleyen besinler arasında gösteriliyor.

SIVI KAYBINI AZALTMAYA YARDIMCI OLUYOR

Yüksek su oranı sayesinde yaz aylarında terlemeyle kaybedilen sıvının yerine konulmasına destek olan karpuz, düşük kalorili yapısıyla da diyet yapanların tercih ettiği meyveler arasında yer alıyor. Uzmanlar, egzersiz sonrası kasların toparlanmasına katkı sağlayabilecek sitrülin aminoasidini de doğal olarak içerdiğine dikkat çekiyor.