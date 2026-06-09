Okullarda sahte diploma ve karot raporu skandalı: 43 şüpheliye 22 yıla kadar hapis istemi

Rüşvet karşılığında "usulsüz karot raporu" düzenleyen, lise eğitimi almamış kişilere 3 ayda sahte diploma dağıtan ve yabancı öğrencilere kopya ile denklik belgesi sağlayan aralarında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarının da bulunduğu 43 şüpheli hakkında dava açıldı.

İstanbul’da dev bir rüşvet ve yolsuzluk ağı çökertildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Teftiş Kurulu Başkanlığının suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Aralarında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ve özel okul sahiplerinin de bulunduğu 43 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Şüphelilerin, deprem sonrası zorunlu kılınan karot raporlarından sahte lise diplomalarına, yabancı öğrencilere usulsüz denklik belgesi verilmesinden kopya organizasyonlarına kadar çok sayıda suça karıştığı ortaya çıktı.

DEPREM RAPORLARINDA BİLE RÜŞVET DÖNMÜŞ

İddianamedeki en çarpıcı detaylardan biri, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşandı. MEB tarafından okullar için zorunlu kılınan "karot (deprem dayanıklılık) raporu" işlemlerinde, şüphelilerin rüşvet karşılığında mevzuata aykırı ve sahte raporlar düzenlediklerine dair somut deliller elde edildi. Ayrıca bina yapısındaki teknik eksikliklerin de rüşvetle gizlendiği belirlendi.

BİN 500 DOLAR KARŞILIĞINDA 3 AYDA DİPLOMA

Şebekenin, lise eğitimi almamış ya da eğitimini yarıda bırakmış yabancı öğrencileri hedef aldığı tespit edildi. İddianameye göre, lise eğitimi almayan kişiler, anlaşmalı özel akşam ve açık liselere son sınıf olarak kaydedildi. Bu kişiler hiç sınava girmeden, ders notları girilerek 3 ay gibi kısa bir sürede mezun edildi.

Bu sahte diploma ve işlemler karşılığında şüphelilerin kişi başı ortalama bin 500 dolar maddi menfaat sağladığı kaydedildi.

Mezuniyete yakın dönemde bazı öğrencilerin, rüşvetle devlet okullarına nakledilerek "devlet okulu mezunu" gibi gösterildikleri de saptandı.

Vurgunun bir diğer ayağını ise Türkiye'de üniversite okumak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler oluşturdu. Oturma izni, ikametgahı veya yeterli düzeyde Türkçe bilgisi olmayan, hatta ülkesinde ortaöğretimi bile tamamlamamış yabancı öğrencilerin evrakları rüşvet karşılığında tam gösterildi.

Türkçe yeterlilik sınavlarında bu öğrencilere kopya verilerek yüksek puanlar alması sağlandı. Ayrıca Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'nda (YÖS) avantaj sağlamaları için ortaöğretim başarı puanları sisteme 85 ve üzeri olarak girildi. Bu yöntemle haksız rekabet yaratılarak kamunun zarara uğratıldığı vurgulandı.

BELGELERİ TAM OLANI DA HARACA BAĞLAMIŞLAR

Şüphelilerin sadece usulsüz işlerden değil, evrakları eksiksiz olan vatandaşlardan da rüşvet aldığı belirlendi. Hak sahibi kişilerin işlemlerini bilerek yavaşlatan şebekenin, "işlemleri hızlandırma" vaadiyle veya müracaat sahiplerinin bilgisizliğinden yararlanarak rüşvet kestiği iddianamede yer aldı.

22 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, 43 şüphelinin "iştirak halinde rüşvet" ve "kamu kurumu zararına dolandırıcılık" suçlarından 7'şer yıldan 22'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Şüphelilerin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlanırken mahkeme, şüpheliler hakkında ayrıca "resmi belgede sahtecilik" suçundan da soruşturma yürütülmesi ve ana davayla birleştirilmesi talebiyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.