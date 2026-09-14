Okullarda çalan ilk zil dedektörün oldu: Çocuklar üstleri aranıp bahçeye girdi

Yaz tatilinin ardından yaklaşık 17 milyon öğrenci için 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı başladı. Okullara sabah saatlerinden itibaren giriş yapan öğrenciler, yeni güvenlik önlemleriyle karşılaştı.

Kaydedilen görüntülerde öğrencilerin okul bahçesine alınmadan önce kapıda sıraya girdiği görüldü. Görevliler, çocukları el dedektörüyle tek tek kontrol ettikten sonra bahçeye aldı.

Yeni eğitim ve öğretim yılında 81 kentte 30 bin yeni görevli okullarda görev yapacak.

Güvenlik kameraları da okullar ve çevresinde 24 saat kayıt yapacak. Pek çok okulun giriş-çıkışlarına turnike sistemi kuruldu.

2 BİN 804 EL DEDEKTÖRÜ ALINDI

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta nisan ayında düzenlenen silahlı saldırıların ardından okullardaki güvenlik önlemleri artırıldı. İçişleri Bakanlığının talimatıyla öncelikli okullarda kullanılmak üzere 2 bin 804 el dedektörü tedarik edildi.

Yeni eğitim ve öğretim yılında 81 ilde 31 bin okul bahçe görevlisinin görev yapması planlandı. Risk durumuna göre okullara kolluk görevlileri ve devriye ekipleri de yönlendirilecek.

İstanbul Valiliği, kentteki bütün okullara dedektör temin edildiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul’da bulunan tüm okullarımızda ayrıca bu sene İstanbul Valiliğimiz tarafından temin edilen dedektörler olacak. Uygun görüldüğü zaman, riskli olan hususlarda dedektörle gerekli aramalar, incelemeler ve kontroller yapılacak."

OKUL POLİSİ UYGULAMASI YAYGINLAŞACAK

‘Okul polisi’ uygulaması da yeni dönemde daha sık gerçekleştirilecek. Her okulun irtibat hâlinde olduğu bir polis birimi bulunacak.

Okulların çevresinde 24 saat kayıt yapan güvenlik kameralarının sayısı artırılırken birçok okulun giriş ve çıkışlarına turnike sistemleri kuruldu.

VELİLER RANDEVUSUZ GİREMEYECEK

Yeni dönemde veli görüşmeleri ‘Okul Randevu Sistemi’ üzerinden planlanacak. Velilerin okullara randevusuz ziyaretlerine izin verilmeyecek.

Öğretmen veya okul idaresiyle görüşmek isteyen veliler taleplerini elektronik ortamdan iletecek. Görüşmeler, okul müdürünün uygun gördüğü zaman dilimlerinde yapılacak.

OKUL ÇEVRELERİ VE SERVİSLER DENETLENECEK

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, eğitim ve öğretim yılı boyunca emniyet ve jandarma ekiplerinin sahada olacağını açıkladı.

Çiftçi, "Eğitim öğretim yılı boyunca ülke genelinde 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması' gerçekleştireceğiz. Uyuşturucuyla mücadeleden trafik ve siber güvenliğe kadar evlatlarımızı tehdit edebilecek her konuda kararlılıkla sahadayız." dedi.

Bakanlık, okul çevrelerindeki internet kafeler, oyun salonları, büfeler ve seyyar satıcılara yönelik denetimlerin de artırılacağını bildirdi.

YENİ MÜFREDAT DAHA FAZLA SINIFTA UYGULANACAK

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, bu yıl ana sınıfı ve uygulama sınıflarında, ilkokul 1, 2 ve 3, ortaokul 5, 6 ve 7, ortaöğretim hazırlık ve 9, 10 ile 11'inci sınıflarda uygulanacak."

Okulların ilk haftasında Gazze’de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinlikleri düzenlenecek.