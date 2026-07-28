Okullar başlamadan çok sayıda değişikliğe gitti: MEB'in yeni kararları resmen açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarına ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle okul güvenliğinden kayıt ve nakil işlemlerine, seçmeli derslerden devamsızlık uygulamalarına, ölçme değerlendirmeden disiplin hükümlerine kadar birçok alanda değişikliğe gidildi.

OKULLAR BAŞLAMADAN ÇOK SAYIDA DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Yönetmeliğe eklenen düzenlemeyle okul yönetimine, öğrencilerin korunması ve okul güvenliğinin sağlanması amacıyla arama yapma yetkisi verildi.

Buna göre öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulunun gerekli görmesi halinde, ihbar ve şikâyetler doğrultusunda okul, pansiyon ve eklentileri ile sıra, masa, dolap ve gerekli görülen diğer alanlarda arama yapılabilecek.

Aramaların öğrencinin kişilik haklarını zedelemeyecek şekilde müdür yardımcıları, kurul üyeleri ve görevlendirilen öğretmenler tarafından gerçekleştirileceği, işlem sonunda iki nüsha tutanak düzenleneceği belirtildi.

Velilerin okul yönetimi veya öğretmenlerle yapacağı görüşmeler, okulun resmi internet sitesinde yer alan okul randevu sistemi üzerinden alınacak randevu ile gerçekleştirilecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında seçmeli ders tercihleri ocak ve şubat aylarında yapılacak. Tercihler, veli ile rehber öğretmenlerin bilgisi dahilinde öğrenci tarafından gerçekleştirilecek.

Süresi içinde tercih yapmayan öğrencilerin seçmeli dersleri okul yönetimince belirlenecek. Beşinci sınıfa yeni başlayan öğrenciler ise eğitim öğretim yılının ilk haftasında tercih yapabilecek ve tercihlerini değiştirebilecek.

KAYIT VE NAKİL SİSTEMİ DEĞİŞTİ

Yeni kayıtlar temmuz ayında adres bilgileri esas alınarak e-Okul üzerinden yapılacak. Gerekli görülmesi halinde veliden adres doğrulaması için su, elektrik veya doğalgaz faturası istenebilecek.

Nakiller, sınıf atlatma işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlayacak ve dönem sonuna 15 iş günü kalıncaya kadar sürecek. Ancak doğal afet, sağlık sorunları ve iller arası adres değişikliği gibi durumlarda bu süre şartı aranmayacak.

Şehit ve gazi çocukları, özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrenciler ile ilgili kanunlar kapsamındaki çocuklar için ise kontenjan ve adres şartı olmadan nakil yapılabilecek.

Okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için ders yılı başlamadan önce uyum eğitimi düzenlenecek. Program kapsamında veliler de okul-aile iş birliği çerçevesinde eğitim sürecine dahil edilecek.

DEVAMSIZLIKTA YENİ DÖNEM

Özürsüz devamsızlığı 5, 10 ve 15 güne ulaşan öğrencilerin durumları velilere posta, kısa mesaj veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilecek.

Kontrollü sürekli tedavi gören, organ nakli gerektiren hastalığı bulunan, kaynaştırma öğrencileri ile koruma altındaki çocuklar için ise 30'uncu günde de bildirim yapılacak.

Ayrıca özürsüz devamsızlığı 20 gün ve üzeri olup şube öğretmenler kurulunca sınıf geçen öğrencilere teşekkür ve takdir belgesi verilmeyecek.

MEB'İN YENİ KARARLARI RESMEN AÇIKLANDI: KARNELERE GELİŞİM RAPORU EKLENECEK

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında beşinci sınıftan itibaren her dönem sonunda karneyle birlikte öğrencinin devam durumu, gelişim düzeyi, sosyal ve duygusal becerileri ile öğretmen görüşlerini içeren "Gelişim Raporu" verilecek.

Okul öncesinde ise Beceri Edinim Raporu veya Gelişim Raporu e-Okul sistemine işlenerek dönem sonunda velilere teslim edilecek.

Yeni düzenlemeye göre ortaokul öğrencileri her eğitim öğretim yılında öğretmen rehberliğinde bireysel ya da grup halinde en az bir proje hazırlayacak. Projesini teslim etmeyen öğrencinin proje puanı sıfır olarak değerlendirilecek.

Ölçme ve değerlendirme süreçlerinde ise derslerin öğretim programlarında yer alan öğrenme çıktıları esas alınacak.

DİSİPLİN HÜKÜMLERİ GENİŞLETİLDİ

Yönetmelikte öğrencilerden beklenen davranışlar yeniden düzenlenirken, okul huzurunu bozacak siyasi amaçlı etkinliklere katılmama, siyasi sembol ve materyal bulundurmama, dijital araçları bilinçli kullanma, mahremiyete dikkat etme, bağımlılıkla mücadele, çevre duyarlılığı ve kitap okuma alışkanlığı gibi başlıklar da eklendi.

Okul yönetiminin belirlediği kurallara aykırı şekilde bilişim araçlarının kullanılması da disiplin yaptırımı uygulanabilecek davranışlar arasına alındı.

Yönetmelik kapsamında okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin eğitim öğretim yılı başında, sonunda ve ara tatillerde gerçekleştirdiği mesleki çalışmalar, Bakanlığın uygun görmesi halinde uzaktan eğitim yöntemiyle de yapılabilecek.

YÖNETMELİKTE DİKKAT ÇEKEN DİĞER DÜZENLEMELER

Yeni yönetmelikle birlikte rehberlik hizmetlerinin öğrencinin bütüncül gelişimini esas alacak şekilde yürütülmesi, ortaokullarda şubelerin e-Okul üzerinden kura ile belirlenmesi, okul öncesi eğitimde evde eğitim, mobil ana sınıfı, geçici köy ana sınıfı ve gezici öğretmen gibi modellerin uygulanabilmesi de düzenleme kapsamına alındı.

Öğrenci belgelerinin e-Devlet üzerinden alınabilmesi ve öğrencilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine göre işlenmesi de yönetmelikte yer alan diğer değişiklikler arasında bulunuyor.