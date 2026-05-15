Okulda 'indirimli çiğ köfte' alarmı! 28 çocuk zehirlendi

Bursa'da Cerrah Mahallesi Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler, bir marketten "indirimli çiğ köfte" aldı. Öğle yemeğinde çiğ köfteyi yiyen öğrenciler daha sonra mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşadı.

Öğretmenlerin ve okul idaresinin ihbarıyla okula sağlık ekipleri geldi. Bazı öğrenciler ambulansla, bazı öğrenciler ise özel araçlarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 28 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin hastaneye giderek öğrencileri ziyaret etti.

İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince çiğ köftenin satına alındığı markette inceleme yapılırken, ürünlerden alınan numuneler laboratuvara gönderildi. (DHA)