Okul yolundaki çocukları takip ederken yakalandı: Meydan dayağı kamerada
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde okula giden çocukları takip ettiği iddia edilen bir kişi, çevredekiler tarafından darbedildi.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde sabah saatlerinde, iddiaya göre bir kişi okula giden çocukları uzun süre takip etti.
YAKALANAN ŞAHIS SOKAKTA EVİRE ÇEVİRE DÖVÜLDÜ
Durumun farkına varan çevredekiler, kimliği belirsiz kişiye tepki gösterdi.
Kısa sürede taraflar arasında büyüyen gerginlikte vatandaşlar, kimliği belirsiz şahsı sokak ortasında darbetti.
SALDIRI YERDE DE DEVAM ETTİ
Aldığı darbelerden kaçmak isterken yere düşen şüpheliye yönelik saldırı yerde de devam etti.
Çevredekilerin cep telefonuna yansıyan görüntülerde kalabalığın şüpheliye saldırdığı ve çevredeki kişilerin bağırdığı görüldü.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi