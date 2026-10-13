Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Okul yolunda can pazarı! Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 6 kişi yaralandı

Okul yolunda can pazarı! Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 6 kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde sabah saatlerinde ders başı yapmak için yola çıkan ilk ve ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsü virajda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 5'i çocuk toplam 6 kişi yaralandı.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Okul yolunda can pazarı! Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 6 kişi yaralandı

Kaza, bu sabah Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı kırsal Gölceğiz Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleden ilçe merkezindeki okullara öğrenci taşıyan Erkan Kuru idaresindeki 52 S 2102 plakalı okul servis minibüsü, güzergâh üzerindeki virajda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Okul yolunda can pazarı! Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 6 kişi yaralandı - Resim : 1

ÇOCUKLARI ARAÇTAN İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

Kazanın hemen ardından çevredeki mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık görevlileri, jandarma ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Şarampole devrilen minibüste sıkışan ilk ve ortaokul öğrencilerini, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri araçtan tahliye etti.

Okul yolunda can pazarı! Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 6 kişi yaralandı - Resim : 2

YARALILAR İKİ AYRI İLÇEDEKİ DEVLET HASTANELERİNE SEVK EDİLDİ

Meydana gelen kazada araç sürücüsü Erkan K. ile serviste bulunan öğrenciler Ömer Faruk Ö., Büşra K., İrem Ç., Buğlem Ç. ve Betül Ç. yaralandı. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından yaralılar, Ünye Devlet Hastanesi ile Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede müşahede altına alınan öğrencilerin ve sürücünün sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Okul yolunda can pazarı! Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 6 kişi yaralandı - Resim : 3

JANDARMA KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

Öğrencilerin taşındığı güzergâhta meydana gelen ve 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Güvenlik güçleri, kazanın oluş nedenine ve olası ihmallere ilişkin resmi tahkikat başlattı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ordu Öğrenci Trafik Kazası
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro