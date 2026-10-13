Okul yolunda can pazarı! Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 6 kişi yaralandı

Kaza, bu sabah Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı kırsal Gölceğiz Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleden ilçe merkezindeki okullara öğrenci taşıyan Erkan Kuru idaresindeki 52 S 2102 plakalı okul servis minibüsü, güzergâh üzerindeki virajda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

ÇOCUKLARI ARAÇTAN İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

Kazanın hemen ardından çevredeki mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık görevlileri, jandarma ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Şarampole devrilen minibüste sıkışan ilk ve ortaokul öğrencilerini, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri araçtan tahliye etti.

YARALILAR İKİ AYRI İLÇEDEKİ DEVLET HASTANELERİNE SEVK EDİLDİ

Meydana gelen kazada araç sürücüsü Erkan K. ile serviste bulunan öğrenciler Ömer Faruk Ö., Büşra K., İrem Ç., Buğlem Ç. ve Betül Ç. yaralandı. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından yaralılar, Ünye Devlet Hastanesi ile Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede müşahede altına alınan öğrencilerin ve sürücünün sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

JANDARMA KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

Öğrencilerin taşındığı güzergâhta meydana gelen ve 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Güvenlik güçleri, kazanın oluş nedenine ve olası ihmallere ilişkin resmi tahkikat başlattı.