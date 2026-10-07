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Halk TV Türkiye Okul saldırısında ölen 10 yaşındaki Eslem Sare Bartın'da son yolculuğuna uğurlandı

Okul saldırısında ölen 10 yaşındaki Eslem Sare Bartın'da son yolculuğuna uğurlandı

Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'ndaki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut memleketi Bartın'da gözyaşlarıyla defnedildi.

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İstanbul-Başakşehir'deki Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nda dün yaşanan bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut için Bartın'da cenaze töreni düzenlendi.

15 yaşındaki lise öğrencisi F.M.'nin bıçaklı saldırısında 10 yaşındaki Eslem hayatını kaybederken 7 öğrenci yaralanmıştı. Gözaltına alınan F.M.'nin emniyetteki işlemleri sürerken yaşamını yitiren Eslem'in cenazesi memleketi Bartın'a getirildi.

Okul saldırısında ölen 10 yaşındaki Eslem Sare Bartın'da son yolculuğuna uğurlandı - Resim : 1

Konuklu Köyü Güvendik Mahallesi’nde Eslem için cenaze töreni düzenlendi. Baba Feyzullah ve anne Şeyma Bulut cenazede güçlükle ayakta durabildi.

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Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Eslem Sare Bulut, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Okul saldırısında ölen 10 yaşındaki Eslem Sare Bartın'da son yolculuğuna uğurlandı - Resim : 3

Cenazeye Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AKP Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, YENİ Parti Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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