Okul saldırılarına Meclis komisyonundan çözüm önerisi: Bireysel silahlanmayı azaltalım

TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Risklerini Araştırma Komisyonu, AKP Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Toplantıda okul saldırılarının nedenleri, dijital riskler, akran zorbalığı ve bireysel silahlanmanın önlenmesine yönelik öneriler değerlendirildi.

Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, komisyonun bugüne kadar olaylardan etkilenen kişiler, eğitimciler, uzmanlar ve farklı toplumsal kesimlerle görüşerek kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Beyazıt, "Toplumun güvenliğini sağlamak ile çocuk haklarını korumak birbirine alternatif iki hedef değildir. Çocukları koruyabilen, riskleri erken fark eden, şiddete yönelen çocuklara zamanında müdahale eden ve şiddetten etkilenen çocukların iyileşmesini sağlayan bir sistem aynı zamanda toplum güvenliğini de güçlendiren sistemdir" dedi.

Çocukların dijital dünyadaki güvenliğinin sağlanmasının önemine dikkat çeken Beyazıt, sorunun yalnızca cezaların artırılması ya da okul güvenliğinin sıkılaştırılmasıyla çözülemeyeceğini belirterek, benzer olayların tekrarını önleyecek kapsamlı bir sistem kurulması gerektiğini söyledi.

"DİJİTALLEŞME İYİ YÖNETİLMELİ"

AKP Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi ise Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından yaşanan süreci anlatarak dijitalleşmenin doğru yönetilmesi gerektiğini ifade etti.

Kirişçi, "Bu bıçak eğer iyi kullanılacak olursa çok güzel işler çıkarılabilir ama bir cinayet aracı olarak da kullanılırsa çok kötü bir alet olduğu gerçeği dijitalleşme için de rahatlıkla söylenebilir." dedi.

Okul güvenliğinin tek başına yeterli olmayacağını belirten Kirişçi, benzer saldırıların okul dışında da gerçekleşebileceğine dikkat çekti. Kirişçi ayrıca, hayatını kaybeden çocukların ailelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edileceğini açıkladı.

"HAZIRLIK YAPILABİLİRDİ"

AKP Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin de kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, dijital çağda aile, okul ve kamu kurumlarının birlikte hareket etmesinin önemine vurgu yaptı.

Şahin, okul saldırılarının yalnızca güvenlik tedbirleriyle önlenemeyeceğini belirterek, "Çocukları ne tek başına aile koruyabilir ne tek başına okul koruyabilir ne de her okulun önüne iki polis dikmeyle bu iş yürümez" ifadelerini kullandı.

"AKRAN ZORBALIĞINI ÖNEMSEMEDİK"

AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk Pınarbaşı ise okullardaki akran zorbalığı ve çeteleşmenin yıllardır devam ettiğini belirterek, bu sorunların yeterince ciddiye alınmadığını söyledi.

Pınarbaşı, çocukların şiddete yönelmesini önlemek için ailelerin ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın daha etkin rol üstlenmesi gerektiğini ifade ederek, "Olay olmuş, olduktan sonra alınacak tedbirlerin bir önemi yok." dedi.

CHP'DEN SİLAHLANMA VE SINAV SİSTEMİ ELEŞTİRİSİ

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise öğrenciler üzerinde sürekli rekabet oluşturan sınav sisteminin gözden geçirilmesi gerektiğini savundu.

Bireysel silahlanmanın sınırlandırılması çağrısında bulunan Öztunç, "Silahların sınırlandırılması gerekiyor. 'Ben milletvekiliyim, bu kadar silah sahibi olurum.' Olmaz, olmamalı." ifadelerini kullandı.

RTÜK'te görev yaptığı döneme de değinen Öztunç, televizyon yayınlarında şiddeti özendiren içeriklere karşı yaptırım uygulanması gerektiğini belirtti.

AKP Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal da devlet görevlilerinin sahip olduğu silahların güvenli şekilde muhafaza edilmesinin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Köksal, "Eğer bir silah bir evde herkesin ulaşabileceği bir yerde ise baştan bunun yasaklanması lazım. Öncelikle onu tutacağı bir kasanın zorunlu olması gerekiyor." dedi.

DEM PARTİ'DEN BİREYSEL SİLAHLANMA ÇAĞRISI

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan ise silaha erişimin sınırlandırılması gerektiğini belirterek, bireysel silahlanmanın önüne geçilmesine yönelik daha güçlü politikalar geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Ayan, "Çocukların silaha ulaşmasını bırakın, bireysel silahlanmanın önüne geçmek gerekiyor." ifadelerini kullandı. (DHA)