Okul saldırganının polis başmüfettişi babası emekliliğini istedi!

Kahramanmaraş'ta 11'i öğrenci, 1'i öğretmen olmak üzere 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyen 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin tutuklu babası Uğur Mersinli, polis başmüfettişliği görevinden emekliliğini talep etti.

Kahramanmaraş’ta bulunan Ayser Çalık Ortaokulu, korkunç bir saldırıya sahne oldu. 14 yaşındaki öğrenci İsa Aras Mersinli’nin okula getirdiği silahlarla gerçekleştirdiği saldırıda, 11’i öğrenci, 1’i öğretmen olmak üzere toplam 12 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerinde hayatını kaybeden fail İsa Aras Mersinli’nin, saldırıyı gerçekleştirmek için babasına ait 5 silah ve 7 şarjörü yanına alarak okula gittiği belirlendi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, failin anne ve babası mercek altına alındı. Polis başmüfettişi olan baba Uğur Mersinli ile anne Peyman Pınar Mersinli, çıkarıldıkları mahkemece "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis başmüfettişi baba Uğur Mersinli’nin, olaydan önce oğlu İsa Aras’ı Kahramanmaraş’ta görev yapan polislerin atış eğitimi aldığı özel poligona götürdüğü ve burada oğluna atış talimi yaptırdığı tespit edildi. Baba Mersinli de ifadesinde, oğlunu poligona götürerek ona silah kullanmayı bizzat öğrettiğini itiraf etti.

EMEKLİLİĞİNİ İSTEDİ

Trend Haber Genel Yayın Yönetmeni Erdal Kılınç’ın haberine göre, İsa Aras Mersinli'nin tutuklu babası Uğur Mersinli, polis başmüfettişliği görevinden emekliliğini talep etti.

Mersinli’nin dilekçesinin yetkili birimlere iletildiği öğrenildi.