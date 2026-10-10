Okul kantinlerinde yeni dönem başladı! Bu onayı almayan gıdalar satılamayacak

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle okul gıdalarına ilişkin kurallar değişti. Okul gıdası logosunun yanında “Beslenme Skoru” sistemi de düzenlemeye eklendi. Buna göre bazı gıdaların okul kantinleri, kafeteryalar ve yemekhanelerde satışı için “A”, “B” veya “C” Beslenme Skoru şartı aranacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek düzenleme, Okul Gıdası Hakkında Tebliğ’de değişiklik yaptı.

Yeni düzenlemeyle “Beslenme Skoru” tanımı da tebliğe girdi. Buna göre Beslenme Skoru; gıdaların enerji, besin ögeleri, diğer bileşenleri ve üretim süreçleri dikkate alınarak hesaplanacak. Skor, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen yöntem ve kriterlere göre oluşturulacak ve ürünlerin beslenme profili renk ve harflerle etikette gösterilecek.

BAKANLIK KRİTERLERİ BELİRLEYECEK

Okul gıdası onayı ve Beslenme Skoru için uygulanacak kriterler Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek. Bu kriterler, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı'na (MEB) resmî yazıyla iletilecek.

Kriterler ayrıca ilgili bakanlıkların internet sitelerinde yayımlanacak.

UYGUN BULUNMAYANLAR SATILMAYACAK

Düzenlemeye göre okul gıdası onayı iptal edilen ürünler, “A”, “B” veya “C” Beslenme Skoruna sahip olsa bile Sağlık Bakanlığı tarafından satışı uygun bulunmazsa okullarda satışa sunulamayacak.

Bu ürünler, Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmî ve özel okul ile kurumların kantin, kafeterya, yemekhane, büfe ve çay ocağı gibi alanlarında satılamayacak ya da tüketime sunulamayacak.

ONAY İPTALİ DE DÜZENLENDİ

Onaylı bir okul gıdasının üretimine, ithalatına veya piyasaya arzına son verilmesi durumunda ürünün okul gıdası onayı iptal edilecek. Aynı şekilde onay sahibi gıda işletmesinin devredilmesi ya da kapatılması halinde de onay geçersiz olacak.

Tebliğde ayrıca bazı hükümler yürürlükten kaldırıldı. Düzenleme, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.